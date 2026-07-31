Адиль Керимли посетил корифея национального искусства Тофига Бакиханова - ФОТО

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли посетил корифея национального искусства, выдающегося композитора, педагога, народного артиста, кавалера государственных орденов "Шохрат", "Шараф" и "Эмек" I степени Тофига Бакиханова, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает Day.Az.

Министр поинтересовался состоянием здоровья композитора и выразил ему самые добрые пожелания. Было отмечено, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева неизменно уделяют особое внимание деятелям культуры и литературы, внесшим значительный вклад в развитие страны, и оказывают им всестороннюю поддержку. Эта традиция, заложенная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, является важной поддержкой для представителей творческой интеллигенции.

Адиль Керимли подчеркнул, что уникальное творчество Тофига Бакиханова стало весомым вкладом в развитие азербайджанской музыкальной культуры, а его заслуги неизменно получают высокую оценку со стороны государства.

В свою очередь Тофиг Бакиханов выразил признательность главе государства за особое внимание и высокую оценку его творческой деятельности.