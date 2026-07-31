Первая леди Мехрибан Алиева ознакомилась в городе Чолпон-Ата с оздоровительно-реабилитационным центром «Алтын-Балалык» - ФОТО - ВИДЕО

31 июля Первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева вместе с Первой леди Кыргызской Республики Айгуль Жапаровой и первой леди Республики Узбекистан Зироатхон Мирзиёевой ознакомилась с оздоровительно-реабилитационным центром "Алтын-Балалык" в городе Чолпон-Ата.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, оздоровительно-реабилитационный центр "Алтын-Балалык" функционирует с мая 2022 года. Главная цель учреждения - оказание высококачественных медицинско-реабилитационных услуг детям и обеспечение их отдыха.

В центре имеются 136 комнат на 800 коек. Ежегодно во время летних каникул в действующем здесь летнем лагере отдыхают 8 - 8,5 тыс. детей из всех регионов Кыргызстана и соседних стран. А с сентября по июнь следующего года Центр принимает для реабилитации детей с инвалидностью.