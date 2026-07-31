https://news.day.az/hitech/1851359.html Инвесторы ринулись распродавать акции Apple Акции самой дорогой компании Apple резко дешевеют после публикации слабого прогноза по выручке на третий квартал, на который, как ожидается, придется старт продаж новых моделей iPhone. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Инвесторы ринулись распродавать акции Apple

Наука и технологии, 31 июля 2026 19:09 (UTC +04:00) 691
Инвесторы ринулись распродавать акции Apple

Акции самой дорогой компании Apple резко дешевеют после публикации слабого прогноза по выручке на третий квартал, на который, как ожидается, придется старт продаж новых моделей iPhone. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Прогноз предполагает рост выручки на 9-11, а не на 12 процентов, как полагали аналитики.

Не обратив внимания на сообщение о рекордной квартальной выручке и прибыли, превзошедших оценки Уолл-стрит, инвесторы ринулись избавляться от бумаг Apple, которые дешевеют к моменту написания материала почти на 10 процентов, до 301 доллара за штуку.

Компания продолжает испытывать проблемы из-за дефицита чипов памяти, стремлением справиться с которым она уже объяснила значительное повышение цен на ряд выпускаемых устройств, среди которых ноутбуки, планшеты и устройства для дома.

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