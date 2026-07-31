Завершились тренинги для журналистов по сохранению литературного языка в цифровой среде - ФОТО

Успешно завершились тренинги для представителей СМИ на тему "Стандарты литературного языка в цифровых медиа: современная техника письма и практическое редактирование", организованные совместно Агентством по развитию медиа и Университетом АДА.

Как сообщает корреспондент Trend с мероприятия, в рамках двухдневного тренинга были обсуждены такие актуальные темы, как сохранение норм литературного языка в цифровой медиасреде, основные принципы современной техники письма и практического редактирования, влияние алгоритмов соцсетей и контента на основе ИИ на литературный язык, а также обязательства медиа в этой сфере. Было отмечено, что в условиях цифровой трансформации соблюдение норм литературного языка, совершенствование навыков профессионального письма и редактирования имеют важное значение с точки зрения повышения качества медиаконтента и сохранения богатства национального языка, передает Day.Az.

В рамках тренинга, прошедшего 30 и 31 июля, для представителей СМИ были организованы сессии по темам "Уровень практического применения литературного языка в современный период: цифровые угрозы и возможности", "Влияние контента на основе искусственного интеллекта и алгоритмов социальных сетей на литературный язык", "Обязательства медиа в сохранении литературного языка", а также воркшоп, посвященный укреплению теоретических знаний.