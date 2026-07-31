https://news.day.az/society/1851375.html В жилом доме в центре Баку произошел пожар В многоэтажном жилом доме, расположенном в Сабаильском районе Баку, произошел пожар. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, информация о возгорании поступила на горячую линию "112". На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В жилом доме в центре Баку произошел пожар
В многоэтажном жилом доме, расположенном в Сабаильском районе Баку, произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, информация о возгорании поступила на горячую линию "112".
На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Благодаря оперативным действиям пожарных и технического персонала жилого дома возгорание, возникшее в квартире на 10-м этаже, удалось быстро локализовать и потушить, не допустив распространения огня.
В результате происшествия никто не пострадал.
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