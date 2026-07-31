В жилом доме в центре Баку произошел пожар

В многоэтажном жилом доме, расположенном в Сабаильском районе Баку, произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, информация о возгорании поступила на горячую линию "112".

На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативным действиям пожарных и технического персонала жилого дома возгорание, возникшее в квартире на 10-м этаже, удалось быстро локализовать и потушить, не допустив распространения огня.

В результате происшествия никто не пострадал.