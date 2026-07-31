https://news.day.az/sport/1851341.html Алияр Агаев получил назначение на матч Лиги Европы Азербайджанский футбольный арбитр ФИФА Алияр Агаев получил новое назначение от УЕФА. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он станет главным судьей первого матча между гибралтарским "Линкольном" и кипрской "Омонией" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.
Алияр Агаев получил назначение на матч Лиги Европы
Азербайджанский футбольный арбитр ФИФА Алияр Агаев получил новое назначение от УЕФА.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он станет главным судьей первого матча между гибралтарским "Линкольном" и кипрской "Омонией" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.
Ассистентами Агаева будут Зейнал Зейналов и Акиф Амирали, функции четвертого арбитра выполнит Турал Гурбанов. Австриец Алан Кияс назначен судьей VAR, а Ниджат Исмаиллы - его помощником.
Матч состоится 6 августа.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре