Tesla рассматривает возможность продажи бизнеса в Китае

Американский производитель электромобилей Tesla рассматривает варианты вывода китайского бизнеса из структуры компании, включая его продажу. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В материале уточняется, что это может быть на фоне геополитических рисков и возможного слияния Tesla с компанией SpaceX, которые возглавляет Илон Маск.

"Некоторым руководителям Tesla было предложено подготовиться к разделению китайского бизнеса в преддверии потенциального слияния", - передает издание.

Отмечается, что разделение китайского и американского направлений бизнеса может помочь обезопасить компанию в случае обострения геополитического противостояния Вашингтона и Пекина.

Для Tesla Китай - это второй по величине рынок после Соединенных Штатов. За первые шесть месяцев 2026 года на него пришлось 18% продаж. Крупнейшие заводы в Китае расположены в Шанхае. Они выпускают электромобили и аккумуляторы, которые затем продаются в Китае и в некоторых других странах. В США они не поставляются.