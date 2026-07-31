Азербайджан проводит крупнейшее обновление системы ПВО и ВВС - статья в Forbes

Азербайджан последовательно наращивает возможности своих военно-воздушных сил и системы противовоздушной обороны, реализуя крупнейшую программу модернизации за последние десятилетия. На фоне сохраняющейся нестабильности в регионе страна делает ставку на современные боевые самолеты, новые зенитно-ракетные комплексы и диверсификацию поставщиков вооружений.

Как передает Day.Az, об этом говорится в материале старшего автора американского журнала Forbes Пола Иддона, специализирующегося на вопросах Ближнего Востока.

Автор отмечает, что ключевым элементом модернизации стала закупка 40 истребителей JF-17C Block III общей стоимостью 4,2 млрд долларов. По его словам, это крупнейший контракт на приобретение боевой авиации в истории Азербайджана. Новые самолеты поколения 4,5 должны заменить устаревающие МиГ-29 советского производства и, как считает Иддон, обеспечат Азербайджану самые мощные военно-воздушные силы на Южном Кавказе как по качеству, так и по количеству.

В статье напоминается, что первые JF-17 были поставлены Азербайджану в 2024 году, а в июле нынешнего года Баку официально подтвердил их принятие на вооружение. Позже азербайджанские летчики провели серию учебно-боевых полетов с участием новых истребителей, а также штурмовиков Су-25 и учебно-тренировочных самолетов L-39.

Еще одним важным этапом укрепления обороноспособности страны автор называет появление в составе азербайджанской армии китайских дальнобойных зенитно-ракетных комплексов HQ-9BE. Эти системы были впервые публично продемонстрированы на военном параде в Баку и, по оценке автора, значительно усилили уже существующую эшелонированную систему ПВО.

При этом Иддон подчеркивает, что Азербайджан уже располагает разнообразным арсеналом средств противовоздушной обороны. Помимо новых китайских комплексов, на вооружении находятся российские С-300, модернизированные комплексы Buk-MB, а также израильские системы Barak, которые ранее неоднократно закупались Баку в различных модификациях. По мнению автора, именно сочетание вооружений из разных стран позволяет Азербайджану создавать многоуровневую систему защиты от различных типов воздушных угроз.

Особое внимание в публикации уделяется политике диверсификации поставщиков вооружений. Автор отмечает, что Баку последовательно сотрудничает с Пакистаном, Китаем, Израилем, Россией и другими государствами, не делая ставку только на одного производителя. По его мнению, эта стратегия позволяет стране выбирать наиболее эффективные решения для различных задач.

Автор также обращает внимание, что усиление системы ПВО происходит на фоне событий, связанных с конфликтом вокруг Ирана. Хотя, как отмечается в статье, Азербайджан не подвергался масштабным ударам власти страны приняли дополнительные меры по укреплению воздушной безопасности, включая развертывание средств ПВО у границы с Ираном и проверку боеготовности подразделений противовоздушной обороны.

Кроме того, в материале говорится, что Азербайджан уделяет все больше внимания противодействию беспилотным летательным аппаратам. Автор не исключает, что в перспективе республика может приобрести дополнительные современные системы борьбы с дронами, в том числе решения, уже доказавшие свою эффективность в современных вооруженных конфликтах.

Подводя итог, Пол Иддон приходит к выводу, что недавние закупки современных истребителей и зенитно-ракетных комплексов стали самым масштабным обновлением азербайджанских ВВС и системы ПВО за многие годы. По его оценке, Азербайджан последовательно устраняет зависимость от устаревшей советской авиационной техники и не жалеет средств на укрепление защиты своего воздушного пространства.