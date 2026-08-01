https://news.day.az/unusual/1851240.html Гороскоп на 1 августа - Новые возможности и вызовы! Сегодня звезды гороскопа задают сразу два противоположных тренда: с одной стороны день предполагает большие возможности, с другой же - лень. Работа может вызывать апатию и вялость, однако даваться будет легче обычного.

Гороскоп на 1 августа - Новые возможности и вызовы!

Это интересно, 1 августа 2026 01:20 (UTC +04:00) 1 187
Гороскоп на 1 августа

Сегодня звезды гороскопа задают сразу два противоположных тренда: с одной стороны день предполагает большие возможности, с другой же - лень. Работа может вызывать апатию и вялость, однако даваться будет легче обычного. Если обстоятельства заставят вас мобилизоваться, то сегодняшний день - время нестандартных, творческих решений, благодаря чему можете смело браться даже за самые безнадежные дела. В сфере любви день склоняет не столько к любовным поискам и переживаниям, сколько к уютному времяпровождению с любимым человеком. Сегодня именно тот день, когда слова не нужны: молчание может сказать гораздо больше, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня у Овна не лучший день для учебы, умственной работы и планирования - слишком много он может наделать ошибок. Если же Овну все-таки придется поработать головой, лучше никому не показывать до поры до времени плоды своих трудов. И тем более не стоит пытаться немедленно претворить сегодняшние планы в жизнь! Скорее всего, эти планы слишком далеки от реальности: в лучшем случае над ними еще работать и работать. Ну а самым правильным решением будет посвятить этот день какому-нибудь творчеству - поверьте, вы не пожалеете!

Телец

Сегодня Тельцу практически ничего не надо делать для того, чтобы завоевать расположение окружающих - они и так будут на его стороне. В работе, в бизнесе, в дружбе, в любви Телец будет пользоваться повышенным спросом! Звезды гороскопа советуют ему потратить этот день на то, чтобы наладить новые контакты, заручиться чьей-то поддержкой, влиться в коллектив, продвинуть проект, попросить кого-то что-то сделать или не делать. Идеи Тельца сегодня будут выглядеть привлекательно, а слова - убедительно, так что он может рассчитывать на нужный результат.

Близнецы

Сегодняшний день Близнецам стоит посвятить обдумыванию самых сложных задач и строительству планов на будущее - это будет получаться у них лучше всего. А вот реализация проектов может проходить не столь гладко, поэтому Близнецам не стоит даже браться за важные дела. День наделяет их умением анализировать, а также выстраивать сложные, хитроумные схемы. Благодаря этому, Близнецы сегодня способны найти решение любой проблемы, а их планы на будущее будут основательны, глобальны и надежны, как Великая Китайская стена.

Рак

Сегодня - день, когда наибольший успех в любых делах Раку принесет сотрудничество с окружающими. В принципе, он может действовать и самостоятельно, на свой страх и риск, однако слаженные действия в команде послужат хорошим стимулом и позволят ему добиться своего быстрее и с лучшим результатом. Вообще, всего самого хорошего сегодня Раку стоит ждать от людей, которые находятся вокруг: не исключено, что кто-то из них подбросит интересную мысль, даст ценный совет или поделится позитивными новостями!

Лев

Сегодня гороскоп Льва обещает успех в делах, однако "виновной" в этом будет отнюдь не слепая удача. Звезды наделяют Льва решительностью, активностью и еще целым набором качеств, которые позволят ему с успехом преодолевать преграды и браться практически за любые дела. Даже очень ненадежные и запутанные проекты сегодня могут оказаться Льву по плечу. А все потому, что он будет точно знать ответ на два вопроса: что надо делать и главное - как.

Дева

Сегодня звезды гороскопа предупреждают Деву о том, что между ней и ее планами могут встать препятствия, и имя этих препятствий - Лень и Пассивность. Пробуксовки способны образовываться даже там, где их, казалось бы, не может быть: вопросы, которые, как Дева думала, уже решены, сегодня способны повернуться неожиданной стороной и потребовать новых усилий. Впрочем, это вовсе не значит, что ее планы потерпят крах. Просто сегодня Деве придется потратить на выполнение любых задач гораздо больше времени и энергии, чем обычно.

Весы

Если сегодня у Весов не все получится, то виноваты в этом будут исключительно они сами. День предвещает им хорошие возможности, однако Весы могут не в полной мере ими воспользоваться или и вовсе пройти мимо. Кроме того, есть вероятность того, что Весы сегодня способны наступить на старые грабли, повторив ошибку, которую когда-то уже совершали. Чтобы день оказался продуктивным, Весам не следует расслабляться. Залог их успеха - внимательность в делах, энергичность и настрой на позитив.

Скорпион

Сегодня Скорпион будет отличным дипломатом и при желании сумеет найти общий язык с кем угодно - и с коллегами, и с друзьями, и с начальством, и даже с незнакомыми людьми. Так что если у него накопились к какому-то человеку деликатные вопросы или претензии, звезды гороскопа советуют ему не откладывать разговор на другой день. Сегодня Скорпион сумеет донести свои чувства и мысли до собеседника и имеет все шансы на то, что его правильно поймут.

Стрелец

Сегодня Стрельцу будет мучительно трудно довести любое дело до конца, однако еще труднее ему будет за это дело взяться: его гороскоп предполагает рассеянность и расслабление. Если же дела потребуют от Стрельца вмешательства, он способен затягивать их до бесконечности. Встать по будильнику, не опоздать на встречу, сделать уборку - все эти обычные дела сегодня будут казаться Стрельцу ненужными или требующими неоправданно больших усилий. Что ж, резервы организма не безграничны: звезды гороскопа советуют Стрельцу сегодня как следует отдохнуть, чтобы восстановить и физические, и душевные силы.

Козерог

Сегодня Козерог, скорее всего, будет полностью удовлетворен течением своих дел - события обещают развиваться так, как он и планировал. Кроме того, не исключены приятные сюрпризы и подарки судьбы, вроде внеочередной премии, удачной покупки, знакомства, комплимента, влюбленного взгляда. Другими словами, сегодня у Козерога вряд ли будет повод сетовать на обстоятельства, так что он способен буквально излучать позитив, щедро делясь своим хорошим настроением со всеми, кто находится с ним рядом.

Водолей

Сегодня звезды гороскопа предупреждают Водолея о том, что ему не следует в важных вопросах полагаться только на себя - ему может не хватить не только энергии, но также опыта или знаний. Это может касаться и личной жизни, и текущих дел, и отношений с людьми. Если Водолей сегодня не признается в своем невежестве, то рискует наделать ошибок. Единственный правильный путь - советоваться с окружающими: в работе Водолею сегодня будет уместно спросить совета специалиста, а в бытовом конфликте - назначить мудрого третейского судью.

Рыбы

Сегодня дела у Рыб обещают складываться удачно даже без особенных усилий с их стороны! Это один из немногих дней, когда желания Рыб будут совпадать с их возможностями. Не исключено, что судьба порадует Рыб приятным сюрпризом, романтической встречей или нежданными деньгами. Если же Рыбы планировали крупный проект или ответственный разговор - сегодня самое время осуществлять задуманное. Девизом дня для них должен стать: "Не бойся отправляться в путь, бойся оставаться на месте!".

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ГОРОСКОП
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

В США собрали культовую карту Dust II в формате Lego - ВИДЕО 02:19 (UTC+04), В мире 278
Гороскоп на 6 ноября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 434
В мозге нашли механизм, способный спутать безопасность с угрозой 00:45 (UTC+04), Медицина 396
Азербайджанские дзюдоисты выступят на турнире Гран-при в Загребе 00:26 (UTC+04), Спорт 405
Хроника Победы (06.01.2020): армянская армия в ловушке - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 562
В этом районе не будет газа 5 ноября 23:48 (UTC+04), Общество 478
Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли в Баку – премьера фильма İmroz’da Bahar вызвал ажиотаж - ФОТО 5 ноября 23:33 (UTC+04), Шоу-бизнес 508
Еще два азербайджанских гимнаста вышли в полуфинал ЧМ 5 ноября 23:20 (UTC+04), Спорт 467
В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова прошла иммерсивная аудиовизуальная постановка-медитация "Наш дом" - ФОТО 5 ноября 23:09 (UTC+04), Культура 547
Фидан Гаджиева рассказала о грандиозном концерте в Париже, посвящённом Дню Победы Азербайджана - ФОТО 5 ноября 22:55 (UTC+04), Культура 541
Поножовщина в колледже в Баку - ВИДЕО 5 ноября 22:41 (UTC+04), Общество 589
44 дня, за которыми стояли десятилетия: формула исторической Победы Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 5 ноября 22:30 (UTC+04), Политика 660
Спор между соседями закончился поножовщиной 5 ноября 22:17 (UTC+04), Общество 571
"Манчестер Юнайтед" связался с Дешамом 5 ноября 22:09 (UTC+04), Спорт 498
Баку открывает Казахстану новые пути на мировые нефтяные рынки 5 ноября 22:00 (UTC+04), Экономика 719
В Азербайджане скончался врач 5 ноября 21:49 (UTC+04), Общество 607
Мелания Трамп написала «личные письма» Путину и Зеленскому 5 ноября 21:38 (UTC+04), В мире 675
Бунт в Европе: до чего некомпетентные власти довели людей? - ОБЗОР 5 ноября 21:30 (UTC+04), В мире 739
Эстонские IT-компании могут выйти на рынок Азербайджана 5 ноября 21:22 (UTC+04), Экономика 703
Роналду не уведомил главного тренера об уходе из сборной 5 ноября 21:13 (UTC+04), Спорт 527
Qarabağ Ustası: Strategiya, Suverenlik və Azərbaycanın Qələbəsi 5 ноября 21:06 (UTC+04), Azərbaycanca 710
Эти лица будут получать зарплату в 3600 манатов 5 ноября 21:01 (UTC+04), Общество 842
Иран обсудил с Саудовской Аравией и Катаром ситуацию в регионе 5 ноября 20:59 (UTC+04), В мире 724
Названа команда недели Лиги чемпионов 5 ноября 20:47 (UTC+04), Спорт 507
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Победы 5 ноября 20:43 (UTC+04), Официальная хроника 669
В бакинском музее представлена экспозиция о пути к исторической Победе - ФОТО 5 ноября 20:35 (UTC+04), Культура 522
Азербайджан и Греция обсудили сотрудничество в сфере цифрового развития - ФОТО 5 ноября 20:13 (UTC+04), Экономика 747
"Я счастлив быть в Баку": виртуозная скрипка, рок-хиты и симфоническая энергия Дэвида Гарретта - ФОТО 5 ноября 20:11 (UTC+04), Культура 636
Сахиба Гафарова в Казахстане - ФОТО 5 ноября 20:06 (UTC+04), Политика 726
Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву 5 ноября 20:02 (UTC+04), Официальная хроника 3 582
ЦБА и MFC обсудили развитие микрофинансирования 5 ноября 19:54 (UTC+04), Экономика 716
Эти дети тоже получат статус вынужденных переселенцев 5 ноября 19:49 (UTC+04), Общество 599
Казахстан отправил полимерную продукцию в Мексику через Азербайджан 5 ноября 19:47 (UTC+04), Экономика 756
“PAŞA Sığorta” nəqliyyat qəzalarının zərərinə görə müştərilərinə 252.400 ₼ sığorta ödənişi etdi 5 ноября 19:47 (UTC+04), Azərbaycanca 667
"Алиевская конституция" как показатель растущего влияния Азербайджана в Армении и регионе 5 ноября 19:35 (UTC+04), Политика 3 784
В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» - ФОТО 5 ноября 19:31 (UTC+04), Культура 527
Трамп заявил о намерении оставить Хегсета главой Пентагона 5 ноября 19:20 (UTC+04), В мире 762
В Турции произошло вооруженное нападение, есть погибшие 5 ноября 19:07 (UTC+04), В мире 867
Посол Азербайджана встретился с премьер-министром Кении - ФОТО 5 ноября 19:05 (UTC+04), Политика 766
В бакинском метро проходит социальная акция "Zəfər arzuları", посвященная Дню Победы - ФОТО 5 ноября 18:50 (UTC+04), Общество 554
Выплаты дивидендов госпредприятиями в бюджет Азербайджана расширятся 5 ноября 18:40 (UTC+04), Экономика 765
В Лачине посетили семьи шехидов в преддверии Дня Победы - ФОТО 5 ноября 18:24 (UTC+04), Общество 502
В Карабахе планируют предоставлять земельные участки для проектов рыбоводства 5 ноября 18:15 (UTC+04), Общество 540
День анимации Тюркского мира может пройти в Баку - ФОТО 5 ноября 18:09 (UTC+04), Культура 490
Vətən müharibəsinə həsr edilən ekspozisiya və Zəfər zalının təqdimatı keçirilib - FOTO 5 ноября 18:03 (UTC+04), Azərbaycanca 785
Мэрию Ниццы обклеили портретами армянских заключенных. Сидеть им это не помешает 5 ноября 18:00 (UTC+04), Политика 4 400
Азербайджан и Эстония обсудили расширение сотрудничества в сфере ИКТ - ФОТО 5 ноября 17:56 (UTC+04), Наука и технологии 540
Дата 8 Ноября олицетворяет торжество национальной воли азербайджанского народа - Азер Гараев 5 ноября 17:50 (UTC+04), Политика 805
Во Франции более 270 тысяч человек вышли на акции протеста - ВИДЕО 5 ноября 17:44 (UTC+04), В мире 878
В Азербайджане увеличат расходы на соцзащиту 5 ноября 17:30 (UTC+04), Экономика 810
Рафинья продлил контракт с "Барселоной" 5 ноября 17:27 (UTC+04), Спорт 504
В Азербайджане расширят территорию Абшеронского национального парка 5 ноября 17:25 (UTC+04), Общество 531
Азербайджан расширит субсидирование аквакультуры 5 ноября 17:23 (UTC+04), Экономика 782
Aptekdən 35 min manat oğurlandı 5 ноября 17:22 (UTC+04), Azərbaycanca 781
Подарок ко Дню Победы от Yelo Bank: 44 дня без процентов по наличному кредиту! (R) 5 ноября 17:15 (UTC+04), Экономика 905
Фахрия Халафова представит фильм о Хуршидбану Натаван в рамках проекта "Кино в музее" - ФОТО - ВИДЕО 5 ноября 17:11 (UTC+04), Культура 608
Туда тебе и дорога, пёс смердящий 5 ноября 17:00 (UTC+04), Политика 7 611
На Солнце заметили крупную дыру 5 ноября 16:53 (UTC+04), Это интересно 542
Keyfiyyətsiz qidaları necə ayırd etmək olar? - VİDEO 5 ноября 16:52 (UTC+04), Azərbaycanca 761
Американский военный эксперт выступил с лекцией в Баку - ФОТО 5 ноября 16:44 (UTC+04), Общество 594
В Совете по медиа и вещанию Азербайджана обсудили освещение Отечественной войны в СМИ - ФОТО 5 ноября 16:40 (UTC+04), Общество 570
Эйфелеву башню закрыли для посетителей 5 ноября 16:35 (UTC+04), В мире 828
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере военного образования - ФОТО 5 ноября 16:31 (UTC+04), Политика 844
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Бразилии 5 ноября 16:23 (UTC+04), Официальная хроника 9 405
Mikayıl Budaqova yeni vəzifə verildi 5 ноября 16:21 (UTC+04), Azərbaycanca 816
Новоиспеченный мичиганский сенатор уже продался ANCA 5 ноября 16:15 (UTC+04), Политика 9 674
Эхо молодости: бессмертная романтика ансамбля "Гая" - ФОТО 5 ноября 16:13 (UTC+04), Культура 585
Названа основная цель аграрной политики на освобожденных территориях Азербайджана 5 ноября 16:10 (UTC+04), Экономика 796
Азербайджан намерен удвоить экспорт черной икры 5 ноября 16:03 (UTC+04), Экономика 870
Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании Зангиланского агропарка 5 ноября 15:56 (UTC+04), Официальная хроника 6 769
Президент Ильхам Алиев наградил группу представителей СМИ 5 ноября 15:51 (UTC+04), Официальная хроника 9 705
В Азербайджане выросли налоговые поступления от ненефтегазового сектора 5 ноября 15:37 (UTC+04), Экономика 856
Иран и Оман обсудили пути обеспечения мира в регионе 5 ноября 15:32 (UTC+04), В мире 892
Президент Ильхам Алиев подписал Закон об утверждении «Частично обновленного Регламента радиосвязи и приложений к нему» 5 ноября 15:27 (UTC+04), Официальная хроника 504
Крупнейший мобильный оператор Японии столкнулся со сбоем 5 ноября 15:22 (UTC+04), Наука и технологии 550
В Баку обсудили модернизацию госинститутов - ФОТО 5 ноября 15:09 (UTC+04), Политика 934
Motosiklet və moped qəzalarının sayı artır - SƏBƏB NƏDİR? - VİDEO 5 ноября 15:03 (UTC+04), Azərbaycanca 847
Toyota объявила в Китае масштабный отзыв машин 5 ноября 15:00 (UTC+04), Автоновости 563
Мирзоян надеется побывать в Баку 5 ноября 14:57 (UTC+04), Политика 1 016
ЦБА обсудил с Binance подходы к регулированию цифровых активов - ФОТО 5 ноября 14:52 (UTC+04), Экономика 891
Bu marşrut üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib 5 ноября 14:51 (UTC+04), Azərbaycanca 847
В Азербайджане создадут первый морской национальный парк 5 ноября 14:48 (UTC+04), Общество 8 735
Экс-футболист "Карабаха" вернулся в сборную спустя три года 5 ноября 14:45 (UTC+04), Спорт 570
Криштиану Роналду завершил карьеру в сборной Португалии 5 ноября 14:42 (UTC+04), Спорт 610
В Азербайджане отложили введение совместного финансирования в ОМС 5 ноября 14:37 (UTC+04), Общество 645
Армения заинтересована в развитии транзита с Азербайджаном 5 ноября 14:32 (UTC+04), Экономика 906
TikTok-блогера оштрафовали 5 ноября 14:32 (UTC+04), Общество 561
Metroda bunu edənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 5 ноября 14:29 (UTC+04), Azərbaycanca 950
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 5 ноября 14:26 (UTC+04), Общество 905
Определяется порядок финансирования медуслуг в условиях военного и чрезвычайного положения 5 ноября 14:22 (UTC+04), Общество 543
PASHA Property Management о необходимости индивидуального подхода к разным категориям пользователей 5 ноября 14:20 (UTC+04), Экономика 855
Средняя зарплата в Азербайджане вырастет 5 ноября 14:14 (UTC+04), Общество 626
В Азербайджане запретят заменять отпуск денежной компенсацией 5 ноября 14:10 (UTC+04), Экономика 975
Налоговые штрафы можно будет оплатить со скидкой 5 ноября 14:07 (UTC+04), Экономика 874
Предприниматели в Азербайджане смогут сами выбирать налоговый режим 5 ноября 14:05 (UTC+04), Экономика 883
Каким будет прожиточный минимум в Азербайджане до 2030 года? - ПРОГНОЗ 5 ноября 14:03 (UTC+04), Экономика 921
Налоговые декларации станут только электронными 5 ноября 14:01 (UTC+04), Экономика 856
Возврат госпошлины переводят в цифровой формат 5 ноября 13:59 (UTC+04), Экономика 846
Новые налоговые льготы для гостиниц и санаториев в Азербайджане 5 ноября 13:57 (UTC+04), Экономика 890
Азербайджан вводит химическую маркировку топлива 5 ноября 13:54 (UTC+04), Экономика 912
Для ресторанов и кафе введут новые льготы 5 ноября 13:52 (UTC+04), Экономика 933
Расширяется сфера применения механизма «ƏDV geri al» 5 ноября 13:50 (UTC+04), Экономика 923
Опоздали с налогом? Платить придется в 2 раза меньше 5 ноября 13:48 (UTC+04), Экономика 930
Təkrar şəhadətnamə və arayışların verilməsində hansı məhdudiyyətlər var? 5 ноября 13:46 (UTC+04), Azərbaycanca 845
Представитель ООН высоко оценила модель работы центров ASAN xidmət 5 ноября 13:44 (UTC+04), Общество 550
Продлевается срок действия ряда налоговых льгот 5 ноября 13:42 (UTC+04), Экономика 873
Возврат НДС распространят на все виды концертов 5 ноября 13:40 (UTC+04), Общество 542
Налоговая льгота для владельцев снесенных домов 5 ноября 13:38 (UTC+04), Экономика 880
В Азербайджане отменят этот налог 5 ноября 13:36 (UTC+04), Экономика 993
Хорошая новость для арендодателей 5 ноября 13:34 (UTC+04), Экономика 943
В Азербайджане в 2 раза снижается одна из пошлин 5 ноября 13:32 (UTC+04), Экономика 950
Во Франции нашли шесть украденных гравюр Пикассо 5 ноября 13:30 (UTC+04), В мире 920
Уточняется перечень мобильных устройств, облагаемых акцизом 5 ноября 13:28 (UTC+04), Экономика 924
Новые правила для онлайн-торговли в Азербайджане 5 ноября 13:28 (UTC+04), Экономика 963
В Азербайджане предлагается налоговый режим для лотерей и спортивных ставок 5 ноября 13:26 (UTC+04), Экономика 864
Автосборку в Азербайджане поддержат налоговыми льготами 5 ноября 13:24 (UTC+04), Автоновости 508
В Азербайджане снизят налоговую нагрузку на малый бизнес 5 ноября 13:21 (UTC+04), Экономика 922
Azərbaycanda məzuniyyət qaydası dəyişir 5 ноября 13:19 (UTC+04), Azərbaycanca 979
При продаже квартир будет применяться новая налоговая льгота 5 ноября 13:14 (UTC+04), Экономика 932
Для семей шехидов и инвалидов войны купят 600 квартир 5 ноября 13:12 (UTC+04), Общество 507
Для внутренних грузоперевозок предложили упрощенный налог 5 ноября 13:11 (UTC+04), Экономика 873
Устанавливается новый порядок продажи подержанных автомобилей 5 ноября 13:10 (UTC+04), Экономика 945
Таксисты, оказывающие услуги через операторов, будут платить налог 5 ноября 13:09 (UTC+04), Общество 591
В Азербайджане будут повышены социальные пособия 5 ноября 13:08 (UTC+04), Общество 684
Выдача ветеринарного паспорта обойдется в 30 манатов 5 ноября 13:07 (UTC+04), Общество 499
Минимальный трудовой отпуск нельзя будет заменить деньгами 5 ноября 13:05 (UTC+04), Общество 569
PASHA Real Estate отметила важность анализа спроса перед запуском крупных проектов 5 ноября 13:03 (UTC+04), Экономика 891
Пособие по уходу за ребенком будут назначать по новым правилам 5 ноября 13:02 (UTC+04), Общество 585
Эрдоган посетит Азербайджан 5 ноября 13:00 (UTC+04), Политика 6 383
Выплаты зарплаты будут переведены в электронный формат 5 ноября 13:00 (UTC+04), Экономика 960
В Азербайджане введут почасовую оплату труда 5 ноября 12:54 (UTC+04), Общество 7 549
Азербайджанский шахматист завоевал "бронзу" молодежного чемпионата мира 5 ноября 12:53 (UTC+04), Спорт 519
СГБ пресекла доставку наркотиков из Ирана с помощью дрона, есть задержанные 5 ноября 12:44 (UTC+04), Общество 5 955
19-летнему бизнесмену запретили выезд из Азербайджана 5 ноября 12:37 (UTC+04), Общество 1 254
В Кыргызстане могут отменить энергетики 5 ноября 12:30 (UTC+04), В мире 837
Модель ASAN xidmət помогла оптимизировать систему госуслуг в Пакистане 5 ноября 12:23 (UTC+04), Общество 490
В Азербайджане отменят НДС на продажу тракторов 5 ноября 12:20 (UTC+04), Экономика 859
Карабах и Восточный Зангезур имеют потенциал для развития аквакультуры 5 ноября 12:14 (UTC+04), Экономика 856
В Азербайджане упразднят Фонд утилизации транспортных средств 5 ноября 12:10 (UTC+04), Экономика 899
Курьеры будут платить налог 5 ноября 12:04 (UTC+04), Общество 610
В Москве покажут легендарную азербайджанскую комедию «Аршин мал алан» 5 ноября 12:00 (UTC+04), Культура 594
В Азербайджане предлагают ввести акциз на чипсы 5 ноября 11:54 (UTC+04), Экономика 929
İpoteka ilə kirayə götürülən evlərdə yeni qayda - Kimlərə icazə verilir? 5 ноября 11:52 (UTC+04), Azərbaycanca 986
Birbank Biznes предлагает до 5% скидки на микрокредит для бизнеса (R) 5 ноября 11:50 (UTC+04), Экономика 945
Сильный ураган прошел по бразильскому штату - ВИДЕО 5 ноября 11:47 (UTC+04), В мире 979
Xəzərdə fırtına gözlənilir - Dalğalar 5 metrədək yüksələcək 5 ноября 11:43 (UTC+04), Azərbaycanca 976
PASHA Real Estate о ценовой надбавке на брендированные резиденции 5 ноября 11:38 (UTC+04), Экономика 978
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и впредь будет поддерживать продвижение Целей устойчивого развития 5 ноября 11:34 (UTC+04), Официальная хроника 6 081
Я хочу, чтобы наша молодежь дала новый импульс нашей музыке - Рамиз Мелик-Асланов на платформе Baku Network - ВИДЕО 5 ноября 11:32 (UTC+04), Политика 7 164
Президент Ильхам Алиев: ASAN xidmət является уникальным азербайджанским брендом, вызывающим международный интерес 5 ноября 11:29 (UTC+04), Официальная хроника 576
Армения и Турция переходят к прямому оформлению торговли 5 ноября 11:25 (UTC+04), В мире 1 021
Средняя пенсия увеличится на 45 манатов 5 ноября 11:21 (UTC+04), Общество 775
Представитель ООН подчеркнул достижения Азербайджана в сфере госуслуг 5 ноября 11:18 (UTC+04), Общество 555
Сборная Азербайджана по футзалу проведет исторический матч в Лянкяране 5 ноября 11:15 (UTC+04), Спорт 578
В Азербайджане повысят прожиточный минимум 5 ноября 11:11 (UTC+04), Общество 5 379
В Азербайджане увеличится порог критерия нуждаемости 5 ноября 11:08 (UTC+04), Общество 605
МЧС предупредило население 5 ноября 11:04 (UTC+04), Общество 708
Трамп допустил отказ Вэнса от президентской гонки в США 5 ноября 11:00 (UTC+04), В мире 1 034
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международного мероприятия «Саммит ООН по инновациям в сфере управления: Развитие институтов, готовых к будущему» 5 ноября 10:57 (UTC+04), Официальная хроника 5 861
BMT Azərbaycana xüsusi sertifikat təqdim edib - FOTO 5 ноября 10:49 (UTC+04), Azərbaycanca 1 003
По этому ж/д направлению назначены дополнительные рейсы - ДАТА 5 ноября 10:47 (UTC+04), Общество 613
Cinayətdə şübhəli bilinən 62 nəfər tutuldu 5 ноября 10:43 (UTC+04), Azərbaycanca 984
Азербайджан нацелился на рост производства аквакультуры к 2030 году 5 ноября 10:40 (UTC+04), Экономика 1 005
Доходы госбюджета от АЧГ и «Шахдениз» покажут противоположную динамику 5 ноября 10:36 (UTC+04), Экономика 1 071
Армяно-иранский тандем и «персидское» наследие: правда о Голубой мечети - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 5 ноября 10:30 (UTC+04), Политика 5 305
В Баку состоялся Саммит ООН по инновациям в госуправлении - ФОТО 5 ноября 10:25 (UTC+04), Политика 5 218
В Баку состоялся I Форум по аквакультуре - ФОТО 5 ноября 10:19 (UTC+04), Экономика 1 063
Самвела Карапетяна арестовали на месяц 5 ноября 10:11 (UTC+04), В мире 1 080
В Баку водителя Tesla арестовали за громкую музыку 5 ноября 10:08 (UTC+04), Общество 739
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 5 ноября 10:05 (UTC+04), Туризм
Физули Имралиеву присвоено звание генерал-майора 5 ноября 09:54 (UTC+04), Общество 654
Загадочную ошибку Microsoft объяснили 5 ноября 09:47 (UTC+04), Наука и технологии 592
Сделка с SOCAR откроет Comstock новые финансовые возможности 5 ноября 09:34 (UTC+04), Экономика 1 065
В Белом доме оценили победу демократов на промежуточных выборах 5 ноября 09:30 (UTC+04), В мире 1 053
Торнадо разнес американский аэропорт - ВИДЕО 5 ноября 09:21 (UTC+04), В мире 1 138
Официальные курсы валют в Азербайджане 5 ноября 09:15 (UTC+04), Экономика
SOCAR приобретает доли Comstock в трех проектах 5 ноября 09:06 (UTC+04), Экономика 1 049
В ООН рассказали, как развитие транспортных коридоров может повлиять на Каспий - ИНТЕРВЬЮ 5 ноября 09:00 (UTC+04), Экономика 6 768
В двух районах Баку сегодня отключат свет 5 ноября 08:45 (UTC+04), Общество 1 259
Министр экономики Баварии найден мертвым 5 ноября 08:37 (UTC+04), В мире 1 148
Во Франции мобилизуют 70 тысяч полицейских 5 ноября 08:25 (UTC+04), В мире 1 104
Республиканцы начали обсуждать будущее партии после Трампа 5 ноября 08:12 (UTC+04), В мире 1 153
Победа "своих" в США: у армянской диаспоры обострение 5 ноября 08:00 (UTC+04), Политика 6 346
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 5 ноября 07:33 (UTC+04), Общество
Маск потерял миллиарды 5 ноября 07:19 (UTC+04), В мире 1 282
Уволит ли Трамп Хегсета? 5 ноября 07:07 (UTC+04), В мире 1 209
Звезды обещают противоречивый и эмоциональный день - гороскоп на 5 ноября 5 ноября 06:02 (UTC+04), Это интересно 926
США расширили санкции против Ирана 5 ноября 04:58 (UTC+04), В мире 1 328
Европейцев призвали подготовиться к выживанию в кризисных условиях 5 ноября 03:45 (UTC+04), В мире 1 366
Найден способ замедлить старение сосудов с помощью трех растений 5 ноября 02:31 (UTC+04), Медицина 897
"Сабах" потерпел поражение от "Викинга" в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО 5 ноября 01:56 (UTC+04), Спорт 942
Азербайджан укрепляет демографическое будущее страны - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 5 ноября 00:30 (UTC+04), Политика 7 093
Мерьем Узерли впервые в Баку - ВИДЕО 5 ноября 00:20 (UTC+04), Шоу-бизнес 1 134
Хроника Победы (05.01.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью испанскому информационному агентству EFE - ФОТО - ВИДЕО 5 ноября 00:10 (UTC+04), Официальная хроника 1 007
Хроника Победы (05.01.2020): Азербайджанская армия продолжает зачистку - ФОТО - ВИДЕО 5 ноября 00:01 (UTC+04), Политика 1 659
Тайные консультации в Брюсселе провалились 4 ноября 23:52 (UTC+04), В мире 1 624
Тегеран заявил о победе над Трампом 4 ноября 23:37 (UTC+04), В мире 1 601
На заседании комитета Милли Меджлиса обсужден проект госбюджета на 2027 год - ФОТО 4 ноября 23:24 (UTC+04), Политика 1 548
Очень рад передать Президенту Ильхаму Алиеву самые искренние пожелания – Реджеп Тайип Эрдоган 4 ноября 23:11 (UTC+04), Политика 1 604
Вэнс назвал причину поражения республиканцев 4 ноября 22:58 (UTC+04), В мире 1 592
Еще новости