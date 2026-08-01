Новые iPhone 18 Pro рискуют стать значительно дороже

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max могут подорожать на $250-300 по сравнению с моделями предыдущего поколения.

Как передает Day.Az, такой прогноз озвучил аналитик GF Securities Джефф Пу, сообщает MacRumors.

По его словам, причиной возможного роста цен станет увеличение стоимости 2-нм процессоров, а также микросхем памяти DRAM и NAND на фоне глобального дефицита компонентов, вызванного активным развитием технологий искусственного интеллекта.

Если прогноз оправдается, стоимость новых моделей окажется на $250-300 выше нынешних iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, стартовые цены которых составляют $1099 и $1199 соответственно.

Джефф Пу считает, что столь заметное подорожание может негативно сказаться на спросе. На этом фоне он изменил рекомендацию по акциям Apple с "покупать" на "держать".

Ожидается, что Apple представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и свой первый складной смартфон в сентябре. По прогнозам аналитиков, цена последнего превысит $2000. Стандартные версии линейки iPhone 18, как ожидается, дебютируют весной 2027 года.