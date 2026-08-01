В США впервые начал работу секретный суд для депортации подозреваемых в терроризме

В США впервые состоялось заседание Суда по вопросам высылки иностранных террористов, созданного еще в 1996 г. для рассмотрения дел о депортации неграждан, подозреваемых в угрозе национальной безопасности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters, первым делом суда стало рассмотрение вопроса о депортации 47-летней законной постоянной жительницы США Назиры Хаджи Зады, которую американские власти обвиняют в поддержке ИГИЛ и сокрытии подготовки к нападению на выборах 2024 года.

Отмечается, что женщине не предъявили уголовных обвинений, однако ее сына и зятя в прошлом году осудили после того, как они признали вину по связанным делам.

Особенностью суда является то, что правительство может использовать засекреченные доказательства, которые не раскрываются публично. Адвокат Хаджи Зады Мэттью Фарли заявил, что такая процедура нарушает право на справедливое судебное разбирательство и является неконституционной.