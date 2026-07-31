Италия приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией

Италия объявила о приостановке действия Шенгенского соглашения ЕС с Испанией, предусматривающего безвизовый режим, в связи с массовым пересечением границы в Сеуту.

Как передает Day.Az, хотя Италия не имеет сухопутной границы с Испанией, эта мера затронет людей, путешествующих между двумя странами самолетом или кораблем.

МВД Италии заявило, что также договорилось с Парижем об усилении контроля вдоль франко-итальянской сухопутной границы.

Тем временем правительство Испании обновило данные о числе погибших на пограничных переходах, доведя его до 57 человек. Отмечается, что некоторые из них утонули, а другие погибли под обломками, пытаясь перелезть через волнорез, поддерживающий пограничный забор.