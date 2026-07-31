Союз будущего: Азербайджан и Кыргызстан открывают новую страницу отношений - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Автор: Акпер Гасанов

Государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Кыргызстан стал событием, которое с полным основанием можно назвать историческим. Переговоры в Чолпон-Ате, прошедшие как в формате "один на один", так и в рамках Межгосударственного совета, продемонстрировали: Баку и Бишкек выходят на качественно новый уровень отношений - уровень союзничества.

Высокая оценка, данная Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым развитию Азербайджана и роли главы нашего государства Ильхама Алиева, задала тон всей встрече. Ведь речь шла о признании реальных достижений страны, которая за последние годы укрепила свои позиции на международной арене, реализовала масштабные внутренние реформы и продемонстрировала способность отстаивать национальные интересы.

Однако главный результат визита - не слова, а конкретные решения и документы, которые формируют архитектуру будущего двусторонних отношений. Подписание Договора о союзнических отношениях между Азербайджаном и Кыргызстаном - без преувеличения ключевое событие визита. Этот документ выводит взаимодействие двух стран за рамки традиционного стратегического партнерства и закрепляет более глубокую форму сотрудничества.

Союзничество предполагает не только расширение экономических и гуманитарных связей, но и координацию усилий в вопросах безопасности, внешней политики и международной повестки. Это означает, что Баку и Бишкек берут на себя взаимные обязательства по поддержке друг друга - как на региональном, так и на глобальном уровне.

Важно отметить, что подобный формат отношений у Азербайджана уже существует с Турцией. Подписанная ранее Шушинская декларация стала образцом союзнического взаимодействия, и теперь аналогичная модель распространяется и на кыргызское направление. Это свидетельствует о последовательной политике Баку по формированию пояса доверия и сотрудничества в тюркском мире.

Не менее значимым является решение об увеличении капитала Кыргызско-азербайджанского фонда развития до 200 миллионов долларов. Этот шаг показывает, что политические декларации подкрепляются реальными финансовыми инструментами. Фонд уже сегодня служит платформой для реализации совместных проектов в различных сферах - от инфраструктуры до промышленности. Увеличение его капитала означает расширение масштабов сотрудничества и переход к более амбициозным инициативам.

Азербайджан имеет аналогичный опыт создания инвестиционных фондов и с другими странами, включая Узбекистан и Турцию. Эти механизмы доказали свою эффективность, способствуя росту взаимных инвестиций и укреплению экономических связей. Расширение такого формата на Кыргызстан логично вписывается в стратегию Баку по развитию региональной кооперации.

Также стоит отметить, что особое место в двусторонних отношениях занимает гуманитарная сфера. Проведение Дней культуры, образовательные проекты и культурный обмен формируют прочную основу для долгосрочного сотрудничества. Символом этого взаимодействия стала школа имени Манаса в Агдамском регионе, открытая при участии двух президентов. Это не просто образовательное учреждение - это наглядное воплощение братских связей, которые имеют не декларативный, а практический характер. Восстановление Карабаха с участием Кыргызстана также приобретает особое значение. Это демонстрирует не только солидарность, но и готовность участвовать в конкретных проектах, имеющих историческое значение для Азербайджана.

На этом фоне установление побратимских отношений между Шушой и Чолпон-Атой, Габалой и Караколом, Гянджой и Ошем - еще один важный элемент визита. Подобные связи создают горизонтальные каналы взаимодействия, вовлекая в сотрудничество регионы, бизнес- и общественные структуры. Такая "дипломатия городов" позволяет углублять отношения на уровне, который зачастую оказывается более устойчивым, чем межгосударственные контакты.

Как видим, Азербайджан и Кыргызстан демонстрируют пример того, как на базе исторической близости можно выстраивать современные, прагматичные и взаимовыгодные отношения. Именно поэтому нынешний визит можно рассматривать как стратегически важный. Он закрепляет тенденцию к углублению интеграции в тюркском мире и формирует модель взаимодействия, которая имеет все шансы стать образцом для других стран региона. В отношениях между Азербайджаном и Кыргызстаном действительно присутствует все: великое прошлое, уверенное настоящее и обнадеживающее будущее.