https://news.day.az/politics/1851408.html Азербайджан выразил соболезнования Японии Азербайджан выразил соболезнования Японии в связи с разрушительным землетрясением, произошедшим в префектуре Кумамото. Как передает Day.Az, соответствующая публикация размещена на официальной странице Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.
Азербайджан выразил соболезнования Японии
Азербайджан выразил соболезнования Японии в связи с разрушительным землетрясением, произошедшим в префектуре Кумамото.
Как передает Day.Az, соответствующая публикация размещена на официальной странице Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.
"Мы глубоко опечалены разрушительным землетрясением, произошедшим в префектуре Кумамото в Японии. Выражаем искренние соболезнования Правительству и народу Японии, особенно семьям, потерявшим своих близких. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим и надеемся, что затронутые этой трагедией районы как можно быстрее преодолеют ее последствия", - говорится в публикации.
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