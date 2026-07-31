Азербайджан выразил соболезнования Японии в связи с разрушительным землетрясением, произошедшим в префектуре Кумамото.

Как передает Day.Az, соответствующая публикация размещена на официальной странице Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.

"Мы глубоко опечалены разрушительным землетрясением, произошедшим в префектуре Кумамото в Японии. Выражаем искренние соболезнования Правительству и народу Японии, особенно семьям, потерявшим своих близких. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим и надеемся, что затронутые этой трагедией районы как можно быстрее преодолеют ее последствия", - говорится в публикации.