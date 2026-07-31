В Азербайджане обсудили роль ИИ в развитии финансового сектора

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) состоялся круглый стол, посвященный цифровой трансформации банковского сектора и внедрению искусственного интеллекта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в ЦБА.

Так, под руководством заместителя председателя Центрального банка Вусала Халилова прошел круглый стол на тему "Расширение цифровой трансформации банковского сектора и внедрение искусственного интеллекта".

Заместитель председателя отметил важность последовательной реализации национальной повестки в области цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта в банковском секторе. Он подчеркнул необходимость внедрения в банковской сфере приоритетов, определенных на совещании "Новая цифровая архитектура Азербайджана", состоявшемся в феврале текущего года под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, а также на первом заседании Совета по цифровому развитию, прошедшем в июне под председательством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Во встрече приняли участие руководители, ответственные за цифровую трансформацию в банках. В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы применения искусственного интеллекта в финансовом секторе, а также основные вызовы, с которыми сталкиваются участники рынка в процессе цифровизации. Кроме того, участники обменялись мнениями относительно ожиданий от Центрального банка и соответствующих государственных органов в части поддержки и ускорения процессов цифровой трансформации.

Было отмечено, что высказанные в ходе обсуждений мнения и предложения будут учтены при формировании дальнейших направлений цифрового развития банковского сектора.