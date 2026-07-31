От транспортных мостов к единому региону: успех стратегии Президента Ильхама Алиева - к итогам встречи в Чолпон-Ате

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Неформальная встреча глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии в Чолпон-Ате 31 июля подвела итог многолетней работы, которую Президент Азербайджана Ильхам Алиев вел последовательно и системно для сближения двух регионов. То, что сегодня выглядит как естественное сближение, на самом деле результат конкретной политической воли: именно глава азербайджанского государства на протяжении последнего десятилетия шаг за шагом выстраивал те самые транспортные, энергетические и гуманитарные мосты, которые теперь связывают Баку со странами Центральной Азии.

Дипломатическая интенсивность говорит сама за себя. За три с половиной года - с начала 2023-го - было совершено 16 визитов в страны Центральной Азии, а коллеги по региону приезжали в Азербайджан 26 раз.

"То есть эта статистика лучше всех говорит о динамике, о близости отношений, о том, что сегодня Центральная Азия и Азербайджан уже превратились в один геополитический и геоэкономический регион", - сказал на неформальной встрече глава государства.

Такая плотность контактов на уровне первых лиц - редкость даже для соседних государств, не говоря уже о странах, разделенных морем. Это - осознанная стратегия: Центральная Азия давно рассматривается как часть единого экономического и логистического пространства.

Но одних встреч для такого сближения, конечно же, недостаточно - нужна физическая инфраструктура, которая свяжет регионы напрямую. И именно здесь становится виден масштаб работы, проделанной Азербайджаном, который годами вкладывает в него конкретные ресурсы. Наиболее показателен пример Среднего коридора - Транскаспийского международного транспортного маршрута, соединяющего Китай и Центральную Азию с Европой. Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева на протяжении последних лет вкладывает значительные средства в развитие собственной портовой и логистической инфраструктуры - от расширения мощностей Бакинского международного морского торгового порта до развития каспийского флота, без которых грузы из Центральной Азии просто не могли бы пересечь Каспий.

Еще несколько лет назад Средний коридор воспринимался, скорее, как перспективный проект, однако сегодня он становится одним из ключевых маршрутов между Азией и Европой. На фоне войн, санкций и геополитической нестабильности традиционные логистические пути все чаще сталкиваются с трудностями, что усиливает значение Транскаспийского международного транспортного маршрута. Это подтверждает и динамика перевозок: если в 2019 году по ТМТМ было перевезено 759 тыс. тонн грузов, то в 2025 году - уже 4,119 млн тонн, что свидетельствует о многократном росте востребованности маршрута.

Но процесс укрепления этого коридора не ограничивается азербайджанской территорией. Месяц назад в Грузии состоялась церемония ввода в эксплуатацию модернизированной железной дороги Баку - Тбилиси - Карс, ставшей важной вехой для развития Среднего коридора. Линия, открытая в 2017 году, уже не справлялась с растущими объемами перевозок, поэтому Азербайджан профинансировал масштабную модернизацию грузинского участка. В результате пропускная способность магистрали увеличилась с 1 до 5 миллионов тонн грузов в год. И от этой модернизации выиграют не только Азербайджан и Грузия, но и страны Центральной Азии, для которых этот маршрут становится частью общего выхода к европейским рынкам. А это еще одно свидетельство того, что Баку рассматривает развитие транспортной инфраструктуры не как исключительно национальную задачу, а как основу для укрепления связности и экономического роста всего региона.

Параллельно с транспортом выстраивалось и энергетическое сотрудничество: страны региона, не имеющие выхода к морю, зависят от согласованных поставок нефти и нефтепродуктов, а также от надежности экспортных маршрутов. На фоне нестабильности мировых энергетических рынков вопрос энергетической безопасности приобретает особое значение. И именно здесь ключевую роль играет Азербайджан, который за последние годы зарекомендовал себя как надежный поставщик энергоресурсов и один из главных гарантов стабильности региональных энергетических цепочек. Практическое взаимодействие уже активно развивается: через территорию Азербайджана экспортируется казахстанская нефть по Транскаспийскому маршруту, SOCAR участвует в реализации нефтегазовых проектов в Узбекистане, включая освоение месторождений на плато Устюрт, а Кыргызстан в этом году официально обратился к Азербайджану с просьбой о расширении поставок горюче-смазочных материалов. Символично, что именно в день встречи в Чолпон-Ате стороны обменялись меморандумом о сотрудничестве в сфере поставок нефтепродуктов и дорожной картой взаимодействия в энергетике на 2026-2028 годы.

За всеми этими транспортными, энергетическими и инвестиционными проектами стоит еще один, не менее важный фактор - сложившиеся между лидерами Азербайджана и стран Центральной Азии отношения взаимного доверия и личной дружбы. Именно благодаря такому уровню взаимопонимания между главами государств удается не только оперативно продвигать совместные инициативы, но и последовательно выводить региональное сотрудничество на качественно новый уровень. Эта атмосфера доверия во многом объясняет и стремительную эволюцию консультативного формата: всего за один год Азербайджан прошел путь от статуса почетного гостя до полноправного участника встреч глав государств Центральной Азии.

Особое значение эта дружба приобретает в вопросе, который для Азербайджана имеет особое, почти символическое значение, - восстановлении Карабаха. Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Туркменистан вносят практический вклад в восстановление освобожденных территорий, строя школы, культурные центры и мечети. Логичным продолжением этого сближения стало и открытие в Чолпон-Ате первого пятизвездочного отеля на Иссык-Куле, построенного азербайджанской стороной, - знак того, что интерес Баку к региону не ограничивается транспортом и энергетикой.

Сегодня можно уверенно сказать, что стратегия, которую Президент Ильхам Алиев выстраивал последовательно на протяжении многих лет, приносит конкретные плоды. Формат "Центральная Азия - Азербайджан", модернизация БТК, рост Среднего коридора, энергетические и туристические проекты - все это результат целенаправленной политики. И судя по динамике последних лет, это только начало: Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева закрепляется в роли одного из ключевых архитекторов новой экономической карты Евразии.