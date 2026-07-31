https://news.day.az/world/1851402.html

Истребитель F-35 загорелся на авиабазе США - ВИДЕО

Истребитель F-35 загорелся после неясного инцидента с самолетом на авиабазе Корпуса морской пехоты США "Мирамар" в Сан-Диего. Как передает Day.Az со ссылкой на FOX 5, официальные лица расследуют причины произошедшего. О дополнительных подробностях пока не сообщается.