https://news.day.az/world/1851402.html Истребитель F-35 загорелся на авиабазе США - ВИДЕО Истребитель F-35 загорелся после неясного инцидента с самолетом на авиабазе Корпуса морской пехоты США "Мирамар" в Сан-Диего. Как передает Day.Az со ссылкой на FOX 5, официальные лица расследуют причины произошедшего. О дополнительных подробностях пока не сообщается.
Истребитель F-35 загорелся на авиабазе США - ВИДЕО
Истребитель F-35 загорелся после неясного инцидента с самолетом на авиабазе Корпуса морской пехоты США "Мирамар" в Сан-Диего.
Как передает Day.Az со ссылкой на FOX 5, официальные лица расследуют причины произошедшего.
О дополнительных подробностях пока не сообщается.
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