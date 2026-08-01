Раскрыты причины медленной зарядки смартфона

Смартфон может начать заряжаться медленнее из-за изношенной батареи, неподходящего кабеля или адаптера питания.

Как передает Day.Az, об этом говорится в материале издания BGR.

Авторы отмечают, что большинство современных смартфонов поддерживают технологии быстрой или ускоренной зарядки. Если устройство перестало заряжаться с прежней скоростью, это может указывать на ряд возможных проблем.

Одной из главных причин специалисты называют использование неподходящих аксессуаров. Кабель или зарядное устройство могут не обеспечивать необходимую мощность и пропускную способность, из-за чего скорость зарядки снижается. В таком случае рекомендуется заменить провод или адаптер на более качественные и совместимые варианты.

Еще одним фактором может быть состояние аккумулятора. При сильном износе батареи встроенный контроллер смартфона способен автоматически ограничивать подаваемую мощность, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение аккумулятора.

Специалисты также советуют внимательно выбирать аксессуары для зарядки, учитывая производителя, качество и технические характеристики устройств. Кроме того, важную роль играет температура: смартфон не следует подвергать сильному нагреву или переохлаждению, поскольку это может негативно повлиять на работу аккумулятора и процесс зарядки.