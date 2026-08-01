https://news.day.az/society/1851422.html В Азербайджане произошло землетрясение В Лерикском районе зарегистрировано землетрясение. Об этом Day.Az сообщили в Бюро исследования землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы. Отмечается, что магнитуда подземных толчков , зарегистрированных в 01:47 по местному времени, составила 3,1, а очаг залегал на глубине 26 километров. Землетрясение не ощущалось.
В Азербайджане произошло землетрясение
В Лерикском районе зарегистрировано землетрясение.
Об этом Day.Az сообщили в Бюро исследования землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы.
Отмечается, что магнитуда подземных толчков , зарегистрированных в 01:47 по местному времени, составила 3,1, а очаг залегал на глубине 26 километров.
Землетрясение не ощущалось.
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