https://news.day.az/society/1851422.html

В Азербайджане произошло землетрясение

В Лерикском районе зарегистрировано землетрясение. Об этом Day.Az сообщили в Бюро исследования землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы. Отмечается, что магнитуда подземных толчков , зарегистрированных в 01:47 по местному времени, составила 3,1, а очаг залегал на глубине 26 километров. Землетрясение не ощущалось.