Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ

2 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-26 градусов тепла, днем - 29-34 градуса тепла. Атмосферное давление достигнет 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана также преимущественно ожидается погода без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные небольшие дожди и грозы. Ночью и утром местами в горных районах прогнозируется туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26 градусов тепла, днем - 34-39 градусов тепла, в горах ночью - 15-20 градусов тепла, днем - 23-28 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az