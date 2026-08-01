Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ
2 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков.
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, будет дуть умеренный северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 23-26 градусов тепла, днем - 29-34 градуса тепла. Атмосферное давление достигнет 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем - 45-50%.
В районах Азербайджана также преимущественно ожидается погода без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные небольшие дожди и грозы. Ночью и утром местами в горных районах прогнозируется туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 22-26 градусов тепла, днем - 34-39 градусов тепла, в горах ночью - 15-20 градусов тепла, днем - 23-28 градусов тепла.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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