В Турции задержан один из участников попытки покушения на Эрдогана

МВД Турции сообщило о задержании беглого участника попытки покушения на Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, предпринятой 15 июля 2016 года.

Как передает Day.Az, задержанный входил в состав группы из 37 сторонников террористической организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ), прибывших в день попытки насильственной смены власти в стране в провинцию Мармарис с целью покушения на главу государства.

В ведомстве отметили, что объявленный в международный розыск по красному циркуляру Интерпола террорист FETÖ Б.К. схвачен утром 1 августа в рамках операции в провинции Афьонкарахисар.

Сотрудникам правоохранительных органов выражена благодарность за успешное проведение операции.