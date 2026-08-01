В Турции задержан один из участников попытки покушения на Эрдогана
МВД Турции сообщило о задержании беглого участника попытки покушения на Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, предпринятой 15 июля 2016 года.
Как передает Day.Az, задержанный входил в состав группы из 37 сторонников террористической организации Фетуллаха Гюлена (FETÖ), прибывших в день попытки насильственной смены власти в стране в провинцию Мармарис с целью покушения на главу государства.
В ведомстве отметили, что объявленный в международный розыск по красному циркуляру Интерпола террорист FETÖ Б.К. схвачен утром 1 августа в рамках операции в провинции Афьонкарахисар.
Сотрудникам правоохранительных органов выражена благодарность за успешное проведение операции.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре