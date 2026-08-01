США запретили импорт еще 43 фирм из Китая

Правительство США приняло решение ввести запрет на импорт еще 43 компаний из Китая под предлогом защиты прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Об этом объявили Министерство внутренней безопасности США и Госдепартамент, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В черный список попали фирмы целого ряда секторов китайской экономики, включая горнодобывающий сектор, сельское хозяйство, транспорт, металлургию, переработку морепродуктов. Продукцию этих компаний запрещено ввозить в Соединенные Штаты с 31 июля 2026 года. Теперь в черном списке фигурирует в общей сложности 187 фирм КНР.

Американская администрация обвиняет правительство Китая в серьезных нарушениях прав человека и геноциде в СУАР. Пекин категорически отвергает такие выводы. 23 декабря 2021 года в США вступил в силу закон, который предусматривает введение ограничений на импорт товаров из СУАР, а также санкции в отношении физических лиц и организаций, несущих, по утверждению американского правительства, ответственность за якобы имеющее место использование "принудительного труда" в этом регионе Китая. В июне 2022 года Служба таможенного и пограничного контроля Соединенных Штатов приступила к применению этих мер.

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств КНР - уйгурами, большинство которых исповедует ислам. По информации китайских властей, в этом регионе действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.