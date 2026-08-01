https://news.day.az/world/1851432.html США запретили импорт еще 43 фирм из Китая Правительство США приняло решение ввести запрет на импорт еще 43 компаний из Китая под предлогом защиты прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Об этом объявили Министерство внутренней безопасности США и Госдепартамент, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

США запретили импорт еще 43 фирм из Китая

В мире, 1 августа 2026 10:00 (UTC +04:00) 674
США запретили импорт еще 43 фирм из Китая

Правительство США приняло решение ввести запрет на импорт еще 43 компаний из Китая под предлогом защиты прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Об этом объявили Министерство внутренней безопасности США и Госдепартамент, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В черный список попали фирмы целого ряда секторов китайской экономики, включая горнодобывающий сектор, сельское хозяйство, транспорт, металлургию, переработку морепродуктов. Продукцию этих компаний запрещено ввозить в Соединенные Штаты с 31 июля 2026 года. Теперь в черном списке фигурирует в общей сложности 187 фирм КНР.

Американская администрация обвиняет правительство Китая в серьезных нарушениях прав человека и геноциде в СУАР. Пекин категорически отвергает такие выводы. 23 декабря 2021 года в США вступил в силу закон, который предусматривает введение ограничений на импорт товаров из СУАР, а также санкции в отношении физических лиц и организаций, несущих, по утверждению американского правительства, ответственность за якобы имеющее место использование "принудительного труда" в этом регионе Китая. В июне 2022 года Служба таможенного и пограничного контроля Соединенных Штатов приступила к применению этих мер.

Находящийся на северо-западе Китая СУАР населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств КНР - уйгурами, большинство которых исповедует ислам. По информации китайских властей, в этом регионе действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим исламистским подпольем.

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Президент Ильхам Алиев: ASAN xidmət является уникальным азербайджанским брендом, вызывающим международный интерес 5 ноября 11:29 (UTC+04), Официальная хроника 629
Армения и Турция переходят к прямому оформлению торговли 5 ноября 11:25 (UTC+04), В мире 1 291
Средняя пенсия увеличится на 45 манатов 5 ноября 11:21 (UTC+04), Общество 853
Представитель ООН подчеркнул достижения Азербайджана в сфере госуслуг 5 ноября 11:18 (UTC+04), Общество 606
Сборная Азербайджана по футзалу проведет исторический матч в Лянкяране 5 ноября 11:15 (UTC+04), Спорт 633
В Азербайджане повысят прожиточный минимум 5 ноября 11:11 (UTC+04), Общество 5 461
В Азербайджане увеличится порог критерия нуждаемости 5 ноября 11:08 (UTC+04), Общество 662
МЧС предупредило население 5 ноября 11:04 (UTC+04), Общество 769
Трамп допустил отказ Вэнса от президентской гонки в США 5 ноября 11:00 (UTC+04), В мире 1 310
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международного мероприятия «Саммит ООН по инновациям в сфере управления: Развитие институтов, готовых к будущему» 5 ноября 10:57 (UTC+04), Официальная хроника 5 922
BMT Azərbaycana xüsusi sertifikat təqdim edib - FOTO 5 ноября 10:49 (UTC+04), Azərbaycanca 1 285
По этому ж/д направлению назначены дополнительные рейсы - ДАТА 5 ноября 10:47 (UTC+04), Общество 670
Cinayətdə şübhəli bilinən 62 nəfər tutuldu 5 ноября 10:43 (UTC+04), Azərbaycanca 1 252
Азербайджан нацелился на рост производства аквакультуры к 2030 году 5 ноября 10:40 (UTC+04), Экономика 1 279
Доходы госбюджета от АЧГ и «Шахдениз» покажут противоположную динамику 5 ноября 10:36 (UTC+04), Экономика 1 344
Армяно-иранский тандем и «персидское» наследие: правда о Голубой мечети - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 5 ноября 10:30 (UTC+04), Политика 5 591
В Баку состоялся Саммит ООН по инновациям в госуправлении - ФОТО 5 ноября 10:25 (UTC+04), Политика 5 499
В Баку состоялся I Форум по аквакультуре - ФОТО 5 ноября 10:19 (UTC+04), Экономика 1 342
Самвела Карапетяна арестовали на месяц 5 ноября 10:11 (UTC+04), В мире 1 350
В Баку водителя Tesla арестовали за громкую музыку 5 ноября 10:08 (UTC+04), Общество 784
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 5 ноября 10:05 (UTC+04), Туризм
Физули Имралиеву присвоено звание генерал-майора 5 ноября 09:54 (UTC+04), Общество 693
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