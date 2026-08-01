Азербайджан укрепляет цифровой коридор - началась прокладка Транскаспийского кабеля

Автор: Акпер Новруз, Azernews

Специализированное кабелеукладочное судно вышло из Бакинского порта, чтобы начать прокладку Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии в направлении казахстанского порта Актау. Это стало важной вехой в развитии регионального цифрового коридора. Бронированный волоконно-оптический кабель был изготовлен и испытан в Китае, после чего доставлен в казахстанский порт Курык, а затем перевезен в Баку. В настоящее время кабель полностью загружен в специальный резервуар на борту кабелеукладочного судна.

Суда, покидающие Бакинскую гавань, как правило, редко становятся героями заголовков, если только они не загружены сырой нефтью. Однако последнее судно, направляющееся из Баку в казахстанский Актау и несущее в грузовом отсеке сотни километров бронированного волоконно-оптического кабеля, определенно заслуживает особого внимания. На первый взгляд это сравнительно скромный инфраструктурный проект. В то же время он показывает, в каком направлении на самом деле движутся экономические устремления Каспийского региона. Особенно символично, что это происходит в тот момент, когда президенты Азербайджана и пяти стран Центральной Азии встречаются в Бишкеке, чтобы обсудить именно такие вопросы взаимосвязанности.

Судно водоизмещением более 20 тысяч тонн, около 70 членов экипажа и технических специалистов на борту, период прокладки продолжительностью 15-20 дней при благоприятных погодных условиях и планируемый запуск полноценной коммерческой эксплуатации к концу 2026 года. Сам кабель был изготовлен и испытан в Китае, затем доставлен через казахстанский порт Курык в Баку для погрузки.

Транскаспийская волоконно-оптическая кабельная линия, как официально называется проект, представляет собой совместное предприятие казахстанского государственного оператора Kazakhtelecom и AzerTelecom International, созданное через холдинговую компанию CaspiLink B.V. Сама корпоративная структура представляет интерес: совместное предприятие, зарегистрированное в Нидерландах и объединяющее казахстанскую государственную компанию и частного азербайджанского телекоммуникационного оператора, соответствует той бизнес-модели, которую западные инфраструктурные инвесторы предпочитают обычным двусторонним межгосударственным соглашениям. Такая модель способна открыть путь для дальнейшего участия европейских партнеров.

Экономическое обоснование проекта вполне очевидно. До сих пор существовало лишь два основных маршрута передачи данных из Азии в Европу: подводный маршрут, проходящий на юг через Красное море и Суэцкий канал, а также сочетание наземных и спутниковых каналов, идущих через Россию. Оба варианта сегодня стали менее привлекательными. Маршрут через Красное море сталкивается с серьезными трудностями из-за повреждения кабелей на фоне атак хуситов на торговые суда, которые привели к нескольким крупным сбоям в 2024 и 2025 годах. Маршрут через Россию несет серьезные политические риски для компаний, обеспокоенных возможными санкционными последствиями, связанными с Москвой.

Третьим путем может стать маршрут через Каспийский регион, соединяющий Южный Кавказ с Центральной Азией без прохождения по территории России или Ирана. Таким образом, этот проект нельзя считать отдельной инфраструктурной инициативой. Он является цифровой составляющей того же Среднего коридора, который за последние десять лет привлек миллиарды долларов инвестиций в порты, железные дороги и трубопроводы в Грузии, Азербайджане, Казахстане и других странах.

Объем перевозок как на сухопутных, так и на морских участках этого коридора значительно вырос с 2022 года, несмотря на то, что в абсолютном выражении он пока остается сравнительно небольшим по сравнению с Северным коридором, проходящим через Россию. Цифровая инфраструктура пока не успевает за ростом пропускной способности транспортных маршрутов. Прокладка подводных кабелей в условиях изменчивой морской среды и на загруженных судоходных направлениях технически сложнее, чем строительство дополнительного железнодорожного пути.

Транскаспийская волоконно-оптическая кабельная линия станет поворотным моментом для цифрового будущего Азербайджана. Проект укрепит позиции страны не только как энергетического и транспортного центра, но и как узлового пункта цифровых коммуникаций. Его стратегическое значение очевидно как с точки зрения экономических преимуществ, так и с позиции технологического лидерства в регионе. Инфраструктура Азербайджана готова к запуску проекта, однако для полной реализации его потенциала необходимо продолжить работу по развитию центров обработки данных и подготовке квалифицированных кадров.

В долгосрочной перспективе ожидается, что проект будет способствовать развитию внутренних дата-центров, повышению уровня компетенций в сфере кибербезопасности и приблизит Азербайджан к реализации концепции "Цифрового шелкового пути". Для Европейского союза это надежный и стабильный цифровой коридор, обходящий геополитически нестабильные маршруты. Для Центральной Азии - долгожданный выход к высокоскоростной глобальной интернет-магистрали. Для Организации тюркских государств - важный шаг к глубокой интеграции в информационную эпоху.

В рамках подготовительного этапа в августе 2025 года были начаты морские геологические и инженерные исследования в Каспийском море. Общая протяженность подводного кабеля составит 391 километр, а максимальная пропускная способность новой линии, как ожидается, достигнет 400 терабит в секунду.

Вместе с тем одна кабельная система, даже построенная в соответствии с современными стандартами пропускной способности, не гарантирует, что Казахстан или Азербайджан смогут превратиться в цифровые центры масштаба Франкфурта или Сингапура. Для подводных кабелей крайне важна резервная инфраструктура. Наличие лишь одной или двух новых систем сохраняет риск единичных сбоев, которые в других частях мира уже приводили к отключению интернета в целых странах. По оценкам ряда отраслевых аналитиков, создание более надежной системы из нескольких кабелей в Каспийском море может потребовать сотен миллионов долларов, а не только аренды одного судна.

Как бы то ни было, значение имеет сам путь развития, а не только масштаб конкретного проекта. Азербайджан и Казахстан верно рассчитали, что государства, контролирующие физические и цифровые коммуникации Евразии, получат значительное влияние по мере того, как глобальные производственно-сбытовые цепочки будут все активнее диверсифицироваться и уходить от зависимости от отдельных геополитически уязвимых точек.

Иными словами, когда лидеры на этой неделе встречаются в Бишкеке для обсуждения торговых маршрутов и транспортных сетей, они в действительности говорят о том, кто через десять лет будет обеспечивать передачу цифровых данных в регионе. Судно, вышедшее на этой неделе из Бакинского порта, может показаться скромным, однако ставки, стоящие за его миссией, чрезвычайно высоки.