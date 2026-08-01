Азербайджанская нефть выросла в цене

Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Августа повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 3,29 доллара США, или на 3,34%, составив 101,87 доллара США за баррель.

Об этом Day.Az сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что в турецком порту Джейхан на базе FOB цена одного барреля нефти марки Azeri Light повысилась на 3,39 доллара США, или на 3,57%, и составила 98,25 доллара США.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем повысилась на 2,92 доллара США, или на 4,71%, составив 64,91 доллара США за баррель.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем повысилась на 4,41 доллара США, или на 4,78%, составив 96,57 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.

Trading Economics отмечает, что цена на сырую нефть в пятницу выросла примерно на 1 процент, приблизившись к 85 долларам США за баррель. В результате общий рост за июль превысил 20 процентов, что стало самым сильным месячным подъемом с марта. Основной причиной подорожания стали углубление геополитической напряженности и рост опасений по поводу глобальных поставок нефти.

"Иран заявил об атаке на два нефтяных танкера, проходивших через Ормузский пролив в сопровождении ВМС США, однако западные структуры морской безопасности пока не подтвердили эту информацию. Вновь вспыхнувший конфликт между США и Ираном, атаки хуситов в Красном море и удары Саудовской Аравии по поддерживаемым Ираном группировкам повысили риски, связанные с безопасностью основных морских транспортных маршрутов. Сокращение запасов сырой нефти в США также оказало дополнительную поддержку ценам.

В то же время атаки на нефтяную экспортную инфраструктуру России в Черном море, в том числе вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), усилили опасения по поводу возможных перебоев в экспорте казахстанской нефти, которая является одним из важных источников сырья для европейских НПЗ. Хотя КТК принял решение продолжить свою деятельность, неопределенность в отношении безопасности поставок продолжает поддерживать нефтяные цены на высоком уровне", - подчеркивается в сообщении.