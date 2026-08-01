https://news.day.az/society/1851420.html Скончался народный поэт Азербайджана Нариман Гасанзаде Азербайджанская литература и культура понесли тяжелую утрату. Как передает Day.Az со ссылкой на минкультуры, ушел из жизни выдающийся представитель современной азербайджанской поэзии, народный поэт, драматург и общественный деятель Нариман Гасанзаде.

Скончался народный поэт Азербайджана Нариман Гасанзаде

Общество, 1 августа 2026 08:28 (UTC +04:00) 6 192
Скончался народный поэт Азербайджана Нариман Гасанзаде

Азербайджанская литература и культура понесли тяжелую утрату.

Как передает Day.Az со ссылкой на минкультуры, скончался выдающийся представитель современной азербайджанской поэзии, народный поэт, драматург и общественный деятель Нариман Гасанзаде.

Нариман Алимамед оглу Гасанзаде родился 18 февраля 1931 года в поселке Пойлу Газахского района. В 1949-1953 годах учился на филологическом факультете нынешнего Гянджинского государственного университета. В 1961 году окончил Литературный институт имени Максима Горького в Москве, где также прошел обучение на двухгодичных Высших литературных курсах.

В 1962-1965 годах Нариман Гасанзаде был аспирантом кафедры истории азербайджанской литературы Азербайджанского государственного университета, ныне Бакинского государственного университета. Он защитил кандидатскую диссертацию на тему "Азербайджано-украинские литературные связи в 1941-1945 годах".

В разные годы он занимал различные должности в газете "Молодежь Азербайджана", журнале "Азербайджан", а также в Комитете по телевидению и радиовещанию. В 1976-1990 годах был главным редактором газеты "Литература и искусство". Одновременно в течение нескольких лет руководил азербайджанским отделением Литературного фонда СССР.

В 1990-1995 годах Нариман Гасанзаде был депутатом Верховного Совета Азербайджана, а в 1991-2001 годах занимал должность первого заместителя министра печати и информации. С 2004 года являлся председателем правления Литературного фонда. Народный поэт также долгое время возглавлял кафедру гуманитарных дисциплин Национальной академии авиации.

Начав литературную деятельность в молодом возрасте, Нариман Гасанзаде приобрел широкую известность в литературной и общественной среде благодаря книгам, изданным в 1960-1970-е годы, среди которых "Моя душа жаждет стихов", "Незабываемые дни", "Я вспомнюсь тебе", "Нариман", "Почему вы не сказали", "Птица Зумруд", "Хлеб тети Набат", "Мои дни и ночи", "Ты простила" и другие.

Особое место в творчестве автора занимали социально-политические и исторические проблемы, волновавшие национальное общественное сознание. Стихи, поэмы и драматические произведения в стихах, вошедшие в книги "Прошу у жизни немного отсрочки", "Не переживай", "У кого есть вопрос?", "Избранные произведения", "Природа расторгла мой брак", "Всем народам", "Дар судьбы", "Нуру паша", "Бренный мир" и другие, отличались высокими идейно-художественными достоинствами, воспевали патриотизм, нравственную и духовную чистоту и обогатили летопись азербайджанской литературы.

Произведения писателя были переведены на английский, французский, немецкий, персидский, итальянский, чешский, хинди, арабский, хорватский, русский и другие языки.

Спектакли "Пусть знает весь Восток", "Атабеки", "Поход Помпея на Кавказ", "Хлеб тети Набат" и другие, поставленные по произведениям Наримана Гасанзаде, были с большим интересом встречены ценителями искусства.

Заслуги поэта в развитии азербайджанской литературы и культуры всегда высоко оценивались государством. Он был удостоен почетных званий "Заслуженный деятель искусств" в 1981 году и "Народный поэт" в 2005 году, награжден орденами "Слава" в 2001 году, "Честь" в 2011 году, "Независимость" в 2021 году и "Гейдар Алиев" в 2026 году, а также удостоен премии Гейдара Алиева в 2017 году. С 2002 года мастер слова являлся персональным пенсионером Президента Азербайджана.

Коллектив Министерства культуры выражает глубокую скорбь в связи с кончиной народного поэта Наримана Гасанзаде и приносит искренние соболезнования семье и близким покойного.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#НАРИМАН ГАСАНЗАДЕ
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

В Турции арестовали бывшего министра 08:50 (UTC+04), В мире 162
Кадры аварии с внедорожником у клиники в Баку - ВИДЕО 08:43 (UTC+04), Общество 230
Германия выдала Азербайджану разыскиваемого гражданина 08:33 (UTC+04), Общество 270
Трамп анонсировал «большое соглашение» по Украине - ВИДЕО 08:22 (UTC+04), В мире 333
Parisdə Zəfər Gününə həsr olunmuş “Şərəf əks-sədaları” adlı musiqi gecəsi keçirilib - FOTO 08:15 (UTC+04), Azərbaycanca 322
У берегов Турции произошло землетрясение 08:13 (UTC+04), В мире 367
Суды и пересуды: надежна ли последняя соломинка реваншистов? – АНАЛИТИКА от Лейлы Таривердиевой 08:00 (UTC+04), Политика 435
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:31 (UTC+04), Общество
В двух районах Баку не будет света 06:26 (UTC+04), Общество 503
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
51 красную карточку показал арбитр в матче в Бразилии - ВИДЕО 04:24 (UTC+04), Спорт 539
Назван способ защитить смартфон от мороза 03:30 (UTC+04), Наука и технологии 558
В США собрали культовую карту Dust II в формате Lego - ВИДЕО 02:19 (UTC+04), В мире 764
Гороскоп на 6 ноября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 862
В мозге нашли механизм, способный спутать безопасность с угрозой 00:45 (UTC+04), Медицина 608
Азербайджанские дзюдоисты выступят на турнире Гран-при в Загребе 00:26 (UTC+04), Спорт 587
Хроника Победы (06.01.2020): армянская армия в ловушке - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 957
В этом районе не будет газа 5 ноября 23:48 (UTC+04), Общество 692
Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли в Баку – премьера фильма İmroz’da Bahar вызвал ажиотаж - ФОТО 5 ноября 23:33 (UTC+04), Шоу-бизнес 730
Еще два азербайджанских гимнаста вышли в полуфинал ЧМ 5 ноября 23:20 (UTC+04), Спорт 620
В Центре творчества Максуда Ибрагимбекова прошла иммерсивная аудиовизуальная постановка-медитация "Наш дом" - ФОТО 5 ноября 23:09 (UTC+04), Культура 757
Фидан Гаджиева рассказала о грандиозном концерте в Париже, посвящённом Дню Победы Азербайджана - ФОТО 5 ноября 22:55 (UTC+04), Культура 720
Поножовщина в колледже в Баку - ВИДЕО 5 ноября 22:41 (UTC+04), Общество 813
44 дня, за которыми стояли десятилетия: формула исторической Победы Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 5 ноября 22:30 (UTC+04), Политика 978
Спор между соседями закончился поножовщиной 5 ноября 22:17 (UTC+04), Общество 726
"Манчестер Юнайтед" связался с Дешамом 5 ноября 22:09 (UTC+04), Спорт 609
Баку открывает Казахстану новые пути на мировые нефтяные рынки 5 ноября 22:00 (UTC+04), Экономика 1 048
В Азербайджане скончался врач 5 ноября 21:49 (UTC+04), Общество 769
Мелания Трамп написала «личные письма» Путину и Зеленскому 5 ноября 21:38 (UTC+04), В мире 975
Бунт в Европе: до чего некомпетентные власти довели людей? - ОБЗОР 5 ноября 21:30 (UTC+04), В мире 1 065
Эстонские IT-компании могут выйти на рынок Азербайджана 5 ноября 21:22 (UTC+04), Экономика 1 000
Роналду не уведомил главного тренера об уходе из сборной 5 ноября 21:13 (UTC+04), Спорт 641
Qarabağ Ustası: Strategiya, Suverenlik və Azərbaycanın Qələbəsi 5 ноября 21:06 (UTC+04), Azərbaycanca 990
Эти лица будут получать зарплату в 3600 манатов 5 ноября 21:01 (UTC+04), Общество 2 381
Иран обсудил с Саудовской Аравией и Катаром ситуацию в регионе 5 ноября 20:59 (UTC+04), В мире 1 029
Названа команда недели Лиги чемпионов 5 ноября 20:47 (UTC+04), Спорт 625
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Победы 5 ноября 20:43 (UTC+04), Официальная хроника 755
В бакинском музее представлена экспозиция о пути к исторической Победе - ФОТО 5 ноября 20:35 (UTC+04), Культура 621
Азербайджан и Греция обсудили сотрудничество в сфере цифрового развития - ФОТО 5 ноября 20:13 (UTC+04), Экономика 1 037
"Я счастлив быть в Баку": виртуозная скрипка, рок-хиты и симфоническая энергия Дэвида Гарретта - ФОТО 5 ноября 20:11 (UTC+04), Культура 741
Сахиба Гафарова в Казахстане - ФОТО 5 ноября 20:06 (UTC+04), Политика 989
Шавкат Мирзиёев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву 5 ноября 20:02 (UTC+04), Официальная хроника 3 677
ЦБА и MFC обсудили развитие микрофинансирования 5 ноября 19:54 (UTC+04), Экономика 971
Эти дети тоже получат статус вынужденных переселенцев 5 ноября 19:49 (UTC+04), Общество 717
Казахстан отправил полимерную продукцию в Мексику через Азербайджан 5 ноября 19:47 (UTC+04), Экономика 1 015
“PAŞA Sığorta” nəqliyyat qəzalarının zərərinə görə müştərilərinə 252.400 ₼ sığorta ödənişi etdi 5 ноября 19:47 (UTC+04), Azərbaycanca 920
"Алиевская конституция" как показатель растущего влияния Азербайджана в Армении и регионе 5 ноября 19:35 (UTC+04), Политика 4 069
В Ашхабаде организована экскурсия на международную художественную выставку «MAMA NATURE» - ФОТО 5 ноября 19:31 (UTC+04), Культура 595
Трамп заявил о намерении оставить Хегсета главой Пентагона 5 ноября 19:20 (UTC+04), В мире 995
В Турции произошло вооруженное нападение, есть погибшие 5 ноября 19:07 (UTC+04), В мире 1 109
Посол Азербайджана встретился с премьер-министром Кении - ФОТО 5 ноября 19:05 (UTC+04), Политика 1 003
В бакинском метро проходит социальная акция "Zəfər arzuları", посвященная Дню Победы - ФОТО 5 ноября 18:50 (UTC+04), Общество 616
Выплаты дивидендов госпредприятиями в бюджет Азербайджана расширятся 5 ноября 18:40 (UTC+04), Экономика 995
В Лачине посетили семьи шехидов в преддверии Дня Победы - ФОТО 5 ноября 18:24 (UTC+04), Общество 559
В Карабахе планируют предоставлять земельные участки для проектов рыбоводства 5 ноября 18:15 (UTC+04), Общество 592
День анимации Тюркского мира может пройти в Баку - ФОТО 5 ноября 18:09 (UTC+04), Культура 542
Vətən müharibəsinə həsr edilən ekspozisiya və Zəfər zalının təqdimatı keçirilib - FOTO 5 ноября 18:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 029
Мэрию Ниццы обклеили портретами армянских заключенных. Сидеть им это не помешает 5 ноября 18:00 (UTC+04), Политика 4 687
Азербайджан и Эстония обсудили расширение сотрудничества в сфере ИКТ - ФОТО 5 ноября 17:56 (UTC+04), Наука и технологии 607
Дата 8 Ноября олицетворяет торжество национальной воли азербайджанского народа - Азер Гараев 5 ноября 17:50 (UTC+04), Политика 1 047
Во Франции более 270 тысяч человек вышли на акции протеста - ВИДЕО 5 ноября 17:44 (UTC+04), В мире 1 135
В Азербайджане увеличат расходы на соцзащиту 5 ноября 17:30 (UTC+04), Экономика 1 050
Рафинья продлил контракт с "Барселоной" 5 ноября 17:27 (UTC+04), Спорт 565
В Азербайджане расширят территорию Абшеронского национального парка 5 ноября 17:25 (UTC+04), Общество 596
Азербайджан расширит субсидирование аквакультуры 5 ноября 17:23 (UTC+04), Экономика 1 020
Aptekdən 35 min manat oğurlandı 5 ноября 17:22 (UTC+04), Azərbaycanca 1 014
Подарок ко Дню Победы от Yelo Bank: 44 дня без процентов по наличному кредиту! (R) 5 ноября 17:15 (UTC+04), Экономика 1 146
Фахрия Халафова представит фильм о Хуршидбану Натаван в рамках проекта "Кино в музее" - ФОТО - ВИДЕО 5 ноября 17:11 (UTC+04), Культура 714
Туда тебе и дорога, пёс смердящий 5 ноября 17:00 (UTC+04), Политика 7 919
На Солнце заметили крупную дыру 5 ноября 16:53 (UTC+04), Это интересно 609
Keyfiyyətsiz qidaları necə ayırd etmək olar? - VİDEO 5 ноября 16:52 (UTC+04), Azərbaycanca 1 002
Американский военный эксперт выступил с лекцией в Баку - ФОТО 5 ноября 16:44 (UTC+04), Общество 665
В Совете по медиа и вещанию Азербайджана обсудили освещение Отечественной войны в СМИ - ФОТО 5 ноября 16:40 (UTC+04), Общество 639
Эйфелеву башню закрыли для посетителей 5 ноября 16:35 (UTC+04), В мире 1 069
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в сфере военного образования - ФОТО 5 ноября 16:31 (UTC+04), Политика 1 086
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Бразилии 5 ноября 16:23 (UTC+04), Официальная хроника 9 474
Mikayıl Budaqova yeni vəzifə verildi 5 ноября 16:21 (UTC+04), Azərbaycanca 1 049
Новоиспеченный мичиганский сенатор уже продался ANCA 5 ноября 16:15 (UTC+04), Политика 9 977
Эхо молодости: бессмертная романтика ансамбля "Гая" - ФОТО 5 ноября 16:13 (UTC+04), Культура 656
Названа основная цель аграрной политики на освобожденных территориях Азербайджана 5 ноября 16:10 (UTC+04), Экономика 1 030
Азербайджан намерен удвоить экспорт черной икры 5 ноября 16:03 (UTC+04), Экономика 1 109
Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании Зангиланского агропарка 5 ноября 15:56 (UTC+04), Официальная хроника 6 855
Президент Ильхам Алиев наградил группу представителей СМИ 5 ноября 15:51 (UTC+04), Официальная хроника 9 806
В Азербайджане выросли налоговые поступления от ненефтегазового сектора 5 ноября 15:37 (UTC+04), Экономика 1 090
Иран и Оман обсудили пути обеспечения мира в регионе 5 ноября 15:32 (UTC+04), В мире 1 138
Президент Ильхам Алиев подписал Закон об утверждении «Частично обновленного Регламента радиосвязи и приложений к нему» 5 ноября 15:27 (UTC+04), Официальная хроника 562
Крупнейший мобильный оператор Японии столкнулся со сбоем 5 ноября 15:22 (UTC+04), Наука и технологии 614
В Баку обсудили модернизацию госинститутов - ФОТО 5 ноября 15:09 (UTC+04), Политика 1 181
Motosiklet və moped qəzalarının sayı artır - SƏBƏB NƏDİR? - VİDEO 5 ноября 15:03 (UTC+04), Azərbaycanca 1 086
Toyota объявила в Китае масштабный отзыв машин 5 ноября 15:00 (UTC+04), Автоновости 639
Мирзоян надеется побывать в Баку 5 ноября 14:57 (UTC+04), Политика 1 278
ЦБА обсудил с Binance подходы к регулированию цифровых активов - ФОТО 5 ноября 14:52 (UTC+04), Экономика 1 140
Bu marşrut üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib 5 ноября 14:51 (UTC+04), Azərbaycanca 1 085
В Азербайджане создадут первый морской национальный парк 5 ноября 14:48 (UTC+04), Общество 9 014
Экс-футболист "Карабаха" вернулся в сборную спустя три года 5 ноября 14:45 (UTC+04), Спорт 636
Криштиану Роналду завершил карьеру в сборной Португалии 5 ноября 14:42 (UTC+04), Спорт 671
В Азербайджане отложили введение совместного финансирования в ОМС 5 ноября 14:37 (UTC+04), Общество 737
Армения заинтересована в развитии транзита с Азербайджаном 5 ноября 14:32 (UTC+04), Экономика 1 139
TikTok-блогера оштрафовали 5 ноября 14:32 (UTC+04), Общество 623
Metroda bunu edənlər CƏRİMƏLƏNƏCƏK 5 ноября 14:29 (UTC+04), Azərbaycanca 1 190
Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ 5 ноября 14:26 (UTC+04), Общество 1 022
Определяется порядок финансирования медуслуг в условиях военного и чрезвычайного положения 5 ноября 14:22 (UTC+04), Общество 600
PASHA Property Management о необходимости индивидуального подхода к разным категориям пользователей 5 ноября 14:20 (UTC+04), Экономика 1 085
Средняя зарплата в Азербайджане вырастет 5 ноября 14:14 (UTC+04), Общество 688
В Азербайджане запретят заменять отпуск денежной компенсацией 5 ноября 14:10 (UTC+04), Экономика 1 218
Налоговые штрафы можно будет оплатить со скидкой 5 ноября 14:07 (UTC+04), Экономика 1 107
Предприниматели в Азербайджане смогут сами выбирать налоговый режим 5 ноября 14:05 (UTC+04), Экономика 1 117
Каким будет прожиточный минимум в Азербайджане до 2030 года? - ПРОГНОЗ 5 ноября 14:03 (UTC+04), Экономика 1 160
Налоговые декларации станут только электронными 5 ноября 14:01 (UTC+04), Экономика 1 089
Возврат госпошлины переводят в цифровой формат 5 ноября 13:59 (UTC+04), Экономика 1 080
Новые налоговые льготы для гостиниц и санаториев в Азербайджане 5 ноября 13:57 (UTC+04), Экономика 1 123
Азербайджан вводит химическую маркировку топлива 5 ноября 13:54 (UTC+04), Экономика 1 143
Для ресторанов и кафе введут новые льготы 5 ноября 13:52 (UTC+04), Экономика 1 169
Расширяется сфера применения механизма «ƏDV geri al» 5 ноября 13:50 (UTC+04), Экономика 1 158
Опоздали с налогом? Платить придется в 2 раза меньше 5 ноября 13:48 (UTC+04), Экономика 1 167
Təkrar şəhadətnamə və arayışların verilməsində hansı məhdudiyyətlər var? 5 ноября 13:46 (UTC+04), Azərbaycanca 1 076
Представитель ООН высоко оценила модель работы центров ASAN xidmət 5 ноября 13:44 (UTC+04), Общество 623
Продлевается срок действия ряда налоговых льгот 5 ноября 13:42 (UTC+04), Экономика 1 103
Возврат НДС распространят на все виды концертов 5 ноября 13:40 (UTC+04), Общество 603
Налоговая льгота для владельцев снесенных домов 5 ноября 13:38 (UTC+04), Экономика 1 119
В Азербайджане отменят этот налог 5 ноября 13:36 (UTC+04), Экономика 1 226
Хорошая новость для арендодателей 5 ноября 13:34 (UTC+04), Экономика 1 172
В Азербайджане в 2 раза снижается одна из пошлин 5 ноября 13:32 (UTC+04), Экономика 1 184
Во Франции нашли шесть украденных гравюр Пикассо 5 ноября 13:30 (UTC+04), В мире 1 149
Уточняется перечень мобильных устройств, облагаемых акцизом 5 ноября 13:28 (UTC+04), Экономика 1 156
Новые правила для онлайн-торговли в Азербайджане 5 ноября 13:28 (UTC+04), Экономика 1 198
В Азербайджане предлагается налоговый режим для лотерей и спортивных ставок 5 ноября 13:26 (UTC+04), Экономика 1 092
Автосборку в Азербайджане поддержат налоговыми льготами 5 ноября 13:24 (UTC+04), Автоновости 562
В Азербайджане снизят налоговую нагрузку на малый бизнес 5 ноября 13:21 (UTC+04), Экономика 1 150
Azərbaycanda məzuniyyət qaydası dəyişir 5 ноября 13:19 (UTC+04), Azərbaycanca 1 210
При продаже квартир будет применяться новая налоговая льгота 5 ноября 13:14 (UTC+04), Экономика 1 161
Для семей шехидов и инвалидов войны купят 600 квартир 5 ноября 13:12 (UTC+04), Общество 559
Для внутренних грузоперевозок предложили упрощенный налог 5 ноября 13:11 (UTC+04), Экономика 1 100
Устанавливается новый порядок продажи подержанных автомобилей 5 ноября 13:10 (UTC+04), Экономика 1 178
Таксисты, оказывающие услуги через операторов, будут платить налог 5 ноября 13:09 (UTC+04), Общество 647
В Азербайджане будут повышены социальные пособия 5 ноября 13:08 (UTC+04), Общество 767
Выдача ветеринарного паспорта обойдется в 30 манатов 5 ноября 13:07 (UTC+04), Общество 556
Минимальный трудовой отпуск нельзя будет заменить деньгами 5 ноября 13:05 (UTC+04), Общество 626
PASHA Real Estate отметила важность анализа спроса перед запуском крупных проектов 5 ноября 13:03 (UTC+04), Экономика 1 141
Пособие по уходу за ребенком будут назначать по новым правилам 5 ноября 13:02 (UTC+04), Общество 637
Эрдоган посетит Азербайджан 5 ноября 13:00 (UTC+04), Политика 6 646
Выплаты зарплаты будут переведены в электронный формат 5 ноября 13:00 (UTC+04), Экономика 1 189
В Азербайджане введут почасовую оплату труда 5 ноября 12:54 (UTC+04), Общество 7 837
Азербайджанский шахматист завоевал "бронзу" молодежного чемпионата мира 5 ноября 12:53 (UTC+04), Спорт 575
СГБ пресекла доставку наркотиков из Ирана с помощью дрона, есть задержанные 5 ноября 12:44 (UTC+04), Общество 6 025
19-летнему бизнесмену запретили выезд из Азербайджана 5 ноября 12:37 (UTC+04), Общество 1 393
В Кыргызстане могут отменить энергетики 5 ноября 12:30 (UTC+04), В мире 1 065
Модель ASAN xidmət помогла оптимизировать систему госуслуг в Пакистане 5 ноября 12:23 (UTC+04), Общество 543
В Азербайджане отменят НДС на продажу тракторов 5 ноября 12:20 (UTC+04), Экономика 1 089
Карабах и Восточный Зангезур имеют потенциал для развития аквакультуры 5 ноября 12:14 (UTC+04), Экономика 1 081
В Азербайджане упразднят Фонд утилизации транспортных средств 5 ноября 12:10 (UTC+04), Экономика 1 127
Курьеры будут платить налог 5 ноября 12:04 (UTC+04), Общество 669
В Москве покажут легендарную азербайджанскую комедию «Аршин мал алан» 5 ноября 12:00 (UTC+04), Культура 656
В Азербайджане предлагают ввести акциз на чипсы 5 ноября 11:54 (UTC+04), Экономика 1 163
İpoteka ilə kirayə götürülən evlərdə yeni qayda - Kimlərə icazə verilir? 5 ноября 11:52 (UTC+04), Azərbaycanca 1 218
Birbank Biznes предлагает до 5% скидки на микрокредит для бизнеса (R) 5 ноября 11:50 (UTC+04), Экономика 1 185
Сильный ураган прошел по бразильскому штату - ВИДЕО 5 ноября 11:47 (UTC+04), В мире 1 221
Xəzərdə fırtına gözlənilir - Dalğalar 5 metrədək yüksələcək 5 ноября 11:43 (UTC+04), Azərbaycanca 1 209
PASHA Real Estate о ценовой надбавке на брендированные резиденции 5 ноября 11:38 (UTC+04), Экономика 1 200
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и впредь будет поддерживать продвижение Целей устойчивого развития 5 ноября 11:34 (UTC+04), Официальная хроника 6 137
Я хочу, чтобы наша молодежь дала новый импульс нашей музыке - Рамиз Мелик-Асланов на платформе Baku Network - ВИДЕО 5 ноября 11:32 (UTC+04), Политика 7 404
Президент Ильхам Алиев: ASAN xidmət является уникальным азербайджанским брендом, вызывающим международный интерес 5 ноября 11:29 (UTC+04), Официальная хроника 622
Армения и Турция переходят к прямому оформлению торговли 5 ноября 11:25 (UTC+04), В мире 1 238
Средняя пенсия увеличится на 45 манатов 5 ноября 11:21 (UTC+04), Общество 837
Представитель ООН подчеркнул достижения Азербайджана в сфере госуслуг 5 ноября 11:18 (UTC+04), Общество 599
Сборная Азербайджана по футзалу проведет исторический матч в Лянкяране 5 ноября 11:15 (UTC+04), Спорт 621
В Азербайджане повысят прожиточный минимум 5 ноября 11:11 (UTC+04), Общество 5 450
В Азербайджане увеличится порог критерия нуждаемости 5 ноября 11:08 (UTC+04), Общество 651
МЧС предупредило население 5 ноября 11:04 (UTC+04), Общество 760
Трамп допустил отказ Вэнса от президентской гонки в США 5 ноября 11:00 (UTC+04), В мире 1 255
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам международного мероприятия «Саммит ООН по инновациям в сфере управления: Развитие институтов, готовых к будущему» 5 ноября 10:57 (UTC+04), Официальная хроника 5 914
BMT Azərbaycana xüsusi sertifikat təqdim edib - FOTO 5 ноября 10:49 (UTC+04), Azərbaycanca 1 227
По этому ж/д направлению назначены дополнительные рейсы - ДАТА 5 ноября 10:47 (UTC+04), Общество 658
Cinayətdə şübhəli bilinən 62 nəfər tutuldu 5 ноября 10:43 (UTC+04), Azərbaycanca 1 198
Азербайджан нацелился на рост производства аквакультуры к 2030 году 5 ноября 10:40 (UTC+04), Экономика 1 224
Доходы госбюджета от АЧГ и «Шахдениз» покажут противоположную динамику 5 ноября 10:36 (UTC+04), Экономика 1 289
Армяно-иранский тандем и «персидское» наследие: правда о Голубой мечети - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 5 ноября 10:30 (UTC+04), Политика 5 531
В Баку состоялся Саммит ООН по инновациям в госуправлении - ФОТО 5 ноября 10:25 (UTC+04), Политика 5 441
В Баку состоялся I Форум по аквакультуре - ФОТО 5 ноября 10:19 (UTC+04), Экономика 1 287
Самвела Карапетяна арестовали на месяц 5 ноября 10:11 (UTC+04), В мире 1 296
В Баку водителя Tesla арестовали за громкую музыку 5 ноября 10:08 (UTC+04), Общество 775
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 5 ноября 10:05 (UTC+04), Туризм
Физули Имралиеву присвоено звание генерал-майора 5 ноября 09:54 (UTC+04), Общество 688
Загадочную ошибку Microsoft объяснили 5 ноября 09:47 (UTC+04), Наука и технологии 631
Сделка с SOCAR откроет Comstock новые финансовые возможности 5 ноября 09:34 (UTC+04), Экономика 1 282
В Белом доме оценили победу демократов на промежуточных выборах 5 ноября 09:30 (UTC+04), В мире 1 271
Торнадо разнес американский аэропорт - ВИДЕО 5 ноября 09:21 (UTC+04), В мире 1 365
Официальные курсы валют в Азербайджане 5 ноября 09:15 (UTC+04), Экономика
SOCAR приобретает доли Comstock в трех проектах 5 ноября 09:06 (UTC+04), Экономика 1 268
В ООН рассказали, как развитие транспортных коридоров может повлиять на Каспий - ИНТЕРВЬЮ 5 ноября 09:00 (UTC+04), Экономика 6 979
В двух районах Баку сегодня отключат свет 5 ноября 08:45 (UTC+04), Общество 1 312
Министр экономики Баварии найден мертвым 5 ноября 08:37 (UTC+04), В мире 1 369
Во Франции мобилизуют 70 тысяч полицейских 5 ноября 08:25 (UTC+04), В мире 1 324
Республиканцы начали обсуждать будущее партии после Трампа 5 ноября 08:12 (UTC+04), В мире 1 370
Победа "своих" в США: у армянской диаспоры обострение 5 ноября 08:00 (UTC+04), Политика 6 564
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 5 ноября 07:33 (UTC+04), Общество
Маск потерял миллиарды 5 ноября 07:19 (UTC+04), В мире 1 495
Уволит ли Трамп Хегсета? 5 ноября 07:07 (UTC+04), В мире 1 420
Звезды обещают противоречивый и эмоциональный день - гороскоп на 5 ноября 5 ноября 06:02 (UTC+04), Это интересно 972
США расширили санкции против Ирана 5 ноября 04:58 (UTC+04), В мире 1 545
Еще новости