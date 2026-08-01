Скончался народный поэт Азербайджана Нариман Гасанзаде

Азербайджанская литература и культура понесли тяжелую утрату.

Как передает Day.Az со ссылкой на минкультуры, скончался выдающийся представитель современной азербайджанской поэзии, народный поэт, драматург и общественный деятель Нариман Гасанзаде.

Нариман Алимамед оглу Гасанзаде родился 18 февраля 1931 года в поселке Пойлу Газахского района. В 1949-1953 годах учился на филологическом факультете нынешнего Гянджинского государственного университета. В 1961 году окончил Литературный институт имени Максима Горького в Москве, где также прошел обучение на двухгодичных Высших литературных курсах.

В 1962-1965 годах Нариман Гасанзаде был аспирантом кафедры истории азербайджанской литературы Азербайджанского государственного университета, ныне Бакинского государственного университета. Он защитил кандидатскую диссертацию на тему "Азербайджано-украинские литературные связи в 1941-1945 годах".

В разные годы он занимал различные должности в газете "Молодежь Азербайджана", журнале "Азербайджан", а также в Комитете по телевидению и радиовещанию. В 1976-1990 годах был главным редактором газеты "Литература и искусство". Одновременно в течение нескольких лет руководил азербайджанским отделением Литературного фонда СССР.

В 1990-1995 годах Нариман Гасанзаде был депутатом Верховного Совета Азербайджана, а в 1991-2001 годах занимал должность первого заместителя министра печати и информации. С 2004 года являлся председателем правления Литературного фонда. Народный поэт также долгое время возглавлял кафедру гуманитарных дисциплин Национальной академии авиации.

Начав литературную деятельность в молодом возрасте, Нариман Гасанзаде приобрел широкую известность в литературной и общественной среде благодаря книгам, изданным в 1960-1970-е годы, среди которых "Моя душа жаждет стихов", "Незабываемые дни", "Я вспомнюсь тебе", "Нариман", "Почему вы не сказали", "Птица Зумруд", "Хлеб тети Набат", "Мои дни и ночи", "Ты простила" и другие.

Особое место в творчестве автора занимали социально-политические и исторические проблемы, волновавшие национальное общественное сознание. Стихи, поэмы и драматические произведения в стихах, вошедшие в книги "Прошу у жизни немного отсрочки", "Не переживай", "У кого есть вопрос?", "Избранные произведения", "Природа расторгла мой брак", "Всем народам", "Дар судьбы", "Нуру паша", "Бренный мир" и другие, отличались высокими идейно-художественными достоинствами, воспевали патриотизм, нравственную и духовную чистоту и обогатили летопись азербайджанской литературы.

Произведения писателя были переведены на английский, французский, немецкий, персидский, итальянский, чешский, хинди, арабский, хорватский, русский и другие языки.

Спектакли "Пусть знает весь Восток", "Атабеки", "Поход Помпея на Кавказ", "Хлеб тети Набат" и другие, поставленные по произведениям Наримана Гасанзаде, были с большим интересом встречены ценителями искусства.

Заслуги поэта в развитии азербайджанской литературы и культуры всегда высоко оценивались государством. Он был удостоен почетных званий "Заслуженный деятель искусств" в 1981 году и "Народный поэт" в 2005 году, награжден орденами "Слава" в 2001 году, "Честь" в 2011 году, "Независимость" в 2021 году и "Гейдар Алиев" в 2026 году, а также удостоен премии Гейдара Алиева в 2017 году. С 2002 года мастер слова являлся персональным пенсионером Президента Азербайджана.

Коллектив Министерства культуры выражает глубокую скорбь в связи с кончиной народного поэта Наримана Гасанзаде и приносит искренние соболезнования семье и близким покойного.