Взрыв в жилом доме в Японии, есть пострадавшие - ВИДЕО

В японском городе Итикава, расположенном в соседней с Токио префектуре Тиба, в трехэтажном жилом доме прогремел взрыв, в результате которого пострадали около 20 человек. Об этом сообщает телеканал NTV News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы 1 августа около 6:30 утра по местному времени. По предварительным данным, взрыв произошел на первом этаже здания. В соседних домах выбило стекла, однако возгорания зафиксировано не было. Двое пострадавших были госпитализированы: один из них получил ожоги, другой - легкие травмы. На месте инцидента продолжают работу спасатели и полиция. Специалисты проверяют, не произошла ли утечка газа, которая могла стать причиной взрыва.