В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных медиа размещена публикация в связи с Днем азербайджанского алфавита и азербайджанского языка - ФОТО

В аккаунтах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в социальных медиа размещена публикация в связи с 1 Августа - Днем азербайджанского алфавита и азербайджанского языка.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Сегодня азербайджанский язык является родным для более чем 50 миллионов человек. Мы - независимое Азербайджанское государство - хранители чистого, подлинного, литературного азербайджанского языка".