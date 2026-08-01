https://news.day.az/officialchronicle/1851415.html В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных медиа размещена публикация в связи с Днем азербайджанского алфавита и азербайджанского языка - ФОТО Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился на своих страницах в социальных сетях публикацией по случаю 1 августа - Дня азербайджанского алфавита и языка. Day.Az представляет публикацию:
В аккаунтах Президента Ильхама Алиева в социальных медиа размещена публикация в связи с Днем азербайджанского алфавита и азербайджанского языка - ФОТО
В аккаунтах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в социальных медиа размещена публикация в связи с 1 Августа - Днем азербайджанского алфавита и азербайджанского языка.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Сегодня азербайджанский язык является родным для более чем 50 миллионов человек. Мы - независимое Азербайджанское государство - хранители чистого, подлинного, литературного азербайджанского языка".
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