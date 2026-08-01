ФИФА ускорила рассмотрение вопроса о расширении ЧМ-2030 до 64 команд

ФИФА ускорила процесс рассмотрения вопроса о расширении чемпионата мира 2030 года с 48 до 64 участников на фоне негативной позиции УЕФА по поводу возможной продажи части прав на турнир частным инвесторам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом рассказал журналист Sky News Роб Харрис, который получил доступ к конфиденциальному документу организации.

"ФИФА рассматривает стратегические последствия возможного расширения чемпионата мира. В этой связи организация намерена привлечь независимое агентство, которое оценит, как увеличение числа участников турнира с 48 до 64 команд, начиная с чемпионата мира 2030 года, может повлиять на привлекательность соревнований и футбольную экосистему.

Исследование должно включать как оценку потенциальных доходов турнира, так и всесторонний анализ возможных последствий для футбольной экосистемы, включая бренды, вещателей, аудиторию, медиакомпании, национальные федерации, конфедерации, лиги, клубы и других участников спортивной индустрии.

Кроме того, анализ должен изучить рыночный спрос и системные последствия такого шага, включая коммерческий потенциал и риск перенасыщения рынка. При необходимости могут быть использованы данные опросов болельщиков и потребителей, однако они не должны стать основной частью исследования, поскольку оно ориентировано на сегмент B2B (взаимодействие между компаниями)", - говорится в документе ФИФА, опубликованном Робом Харрисом в социальной сети X.