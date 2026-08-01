Азербайджан и Турция усиливают сотрудничество в сфере энергетики - ФОТО

Азербайджан и Турция договорились ускорить реализацию проектов энергетических коридоров.

Как передает Day.Az, об этом в соцсети "X" написал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"В Стамбуле с министром энергетики и природных ресурсов братской Турции Алпарсланом Байрактаром мы обсудили новый этап нашего энергетического сотрудничества. Мы договорились об ускорении реализации проектов "Энергетический интерконнектор Азербайджан (Нахчыван) - Турция" и "Зеленый энергетический коридор Азербайджан - Грузия - Турция - Болгария". Мы также оценили возможности сотрудничества по "Зеленому энергетическому коридору Каспий - Черное море - Европа". Эти проекты регионального энергетического соединения станут нашим очередным совместным вкладом в укрепление энергетической безопасности", - отмечается в публикации.

Отметим, что Азербайджан реализует масштабные проекты по увеличению производства электроэнергии и диверсификации энергетической системы. В частности, развитие возобновляемых источников энергии является одним из основных приоритетов энергетической стратегии государства. В настоящее время в стране совместно с партнерами, такими как bp Masdar, ACWA Power, China Gezhouba Group Overseas Investment и другими, реализуются крупные инвестиционные проекты по строительству солнечных и ветровых электростанций. В результате реализации этих проектов в ближайшие годы в энергобаланс Азербайджана будут добавлены тысячи мегаватт новых генерирующих мощностей, что позволит снизить внутренний спрос на природный газ и экспортировать больше газа.

По словам министра энергетики Парвиза Шахбазова, благодаря этим проектам к 2035 году долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе Азербайджана планируется довести примерно до 43 процентов.

Министр отметил, что Азербайджан реализует стратегические проекты по формированию новой энергетической и инвестиционной платформы между Центральной Азией и соседними регионами. По его словам, одной из главных инициатив является проект "Зеленый энергетический коридор Центральная Азия - Азербайджан". "Создание Транскаспийского энергетического коридора, который соединит электроэнергетические системы Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, является составной частью стратегического видения наших стран. Этот проект также открывает широкие возможности для развития Среднего коридора, который сыграет роль моста "зеленой" энергии между Европой, Азией и Китаем через Каспийское море", - подчеркнул П. Шахбазов.

По словам министра, совместное предприятие "Green Corridor Alliance", расположенное в Баку, уже функционирует и координирует работы по технико-экономическому обоснованию, финансируемые Азиатским банком развития и Европейским банком реконструкции и развития. Наряду с этим продолжается интенсивная работа по "Зеленому энергетическому коридору Каспий - Черное море - Европа", а также энергетическим интерконнекторам Азербайджан - Турция - Европа и Азербайджан - Грузия - Турция - Болгария. Парвиз Шахбазов отметил, что "зеленые энергетические коридоры формируют геоэкономическую карту будущего", и эти инициативы будут стимулировать не только экспорт энергии, но и развитие цифровых связей, волоконно-оптической инфраструктуры и регионального экономического сотрудничества.

В свою очередь, директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев в эксклюзивном интервью Trend заявил, что страна играет все более важную роль в формировании моста "зеленой" энергии между Европой и Центральной Азией.

"Азербайджан уже является не только экспортером энергетических ресурсов, но и одним из инициаторов региональных энергетических связей и "зеленых" энергетических коридоров. Проекты по ветровой и солнечной энергии, реализуемые в настоящее время, не только укрепят энергетическую безопасность страны, но и значительно увеличат экспортные возможности электроэнергии", - подчеркнул Дж. Абдуллаев.

По его словам, огромный ветровой потенциал Каспийского моря, создание новых линий электропередачи и такие инициативы, как "зеленый" энергетический коридор "Каспий - Черное море - Европа", еще больше укрепят роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы. "Зеленые энергетические проекты, помимо привлечения дополнительных экспортных доходов в страну, позволят оптимизировать внутренний баланс энергии, сократить потребление природного газа и направить больше газа на внешние рынки", - добавил он.