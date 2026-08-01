https://news.day.az/society/1851479.html Народного поэта Наримана Гасанзаде похоронят на Аллее почетного захоронения Народный поэт Азербайджана Нариман Гасанзаде будет похоронен на Аллее почетного захоронения. Как сообщили Day.Az в Министерстве культуры, церемония прощания с поэтом пройдет в Международном центре мугама. Напомним, что Народный поэт Нариман Гасанзаде скончался сегодня утром.
Народного поэта Наримана Гасанзаде похоронят на Аллее почетного захоронения
Народный поэт Азербайджана Нариман Гасанзаде будет похоронен на Аллее почетного захоронения.
Как сообщили Day.Az в Министерстве культуры, церемония прощания с народным поэтом Нариманом Гасанзаде состоится завтра, 2 августа, в 11:00 в Международном центре мугама.
После церемонии народный поэт будет похоронен в 13:00 на I Аллее почетного захоронения.
Напомним, что Народный поэт Нариман Гасанзаде скончался сегодня утром.
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