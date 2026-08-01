Народного поэта Наримана Гасанзаде похоронят на Аллее почетного захоронения

Народный поэт Азербайджана Нариман Гасанзаде будет похоронен на Аллее почетного захоронения.

Как сообщили Day.Az в Министерстве культуры, церемония прощания с народным поэтом Нариманом Гасанзаде состоится завтра, 2 августа, в 11:00 в Международном центре мугама.

После церемонии народный поэт будет похоронен в 13:00 на I Аллее почетного захоронения.

Напомним, что Народный поэт Нариман Гасанзаде скончался сегодня утром.