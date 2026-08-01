Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Швейцарии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Швейцарской Конфедерации Ги Пармелену.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Швейцарской Конфедерации.

Мы придаем большое значение развитию дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Швейцарией. Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия во имя укрепления межгосударственных связей и сотрудничества в интересах наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему народу - постоянного благополучия и процветания".