Испания обратилась к ЕС из-за ситуации в Сеуте

Премьер-министр Испании Педро Санчес направил письмо руководству Европейского союза, в котором выразил недовольство позицией ряда стран-членов ЕС в связи с миграционным кризисом в Сеуте.

Как передает Day.Az, об этом сообщает испанская газета El País.

В своем обращении глава испанского правительства призвал как можно скорее провести встречу министров внутренних дел 27 государств Евросоюза для обсуждения сложившейся ситуации и выработки общей позиции.

По данным издания, Санчес считает, что реакция некоторых стран ЕС на события в Сеуте оказалась недостаточной и не соответствует принципам европейской солидарности.