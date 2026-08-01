https://news.day.az/world/1851493.html Испания обратилась к ЕС из-за ситуации в Сеуте Премьер-министр Испании Педро Санчес направил письмо руководству Европейского союза, в котором выразил недовольство позицией ряда стран-членов ЕС в связи с миграционным кризисом в Сеуте. Как передает Day.Az, об этом сообщает испанская газета El País.
Испания обратилась к ЕС из-за ситуации в Сеуте
Премьер-министр Испании Педро Санчес направил письмо руководству Европейского союза, в котором выразил недовольство позицией ряда стран-членов ЕС в связи с миграционным кризисом в Сеуте.
Как передает Day.Az, об этом сообщает испанская газета El País.
В своем обращении глава испанского правительства призвал как можно скорее провести встречу министров внутренних дел 27 государств Евросоюза для обсуждения сложившейся ситуации и выработки общей позиции.
По данным издания, Санчес считает, что реакция некоторых стран ЕС на события в Сеуте оказалась недостаточной и не соответствует принципам европейской солидарности.
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