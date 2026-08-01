Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с кончиной Народного поэта Наримана Гасанзаде - ФОТО

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своих страницах в соцсетях публикацией в связи с кончиной Народного поэта Наримана Гасанзаде.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Ушел из жизни Нариман Гасанзаде. Я сохраню память о нем не только как о большом Мастере, народном поэте, но прежде всего как о светлом, добром, отзывчивом, душевном Человеке с большой буквы. Да упокоит Аллах его душу".