https://news.day.az/officialchronicle/1851499.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с кончиной Народного поэта Наримана Гасанзаде - ФОТО Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с кончиной народного поэта Наримана Гасанзаде. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Ушел из жизни Нариман Гасанзаде.
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с кончиной Народного поэта Наримана Гасанзаде - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своих страницах в соцсетях публикацией в связи с кончиной Народного поэта Наримана Гасанзаде.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Ушел из жизни Нариман Гасанзаде. Я сохраню память о нем не только как о большом Мастере, народном поэте, но прежде всего как о светлом, добром, отзывчивом, душевном Человеке с большой буквы. Да упокоит Аллах его душу".
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