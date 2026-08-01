https://news.day.az/politics/1851495.html Посол Великобритании поздравил азербайджанский народ с Днем азербайджанского языка - ВИДЕО Посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман поздравил азербайджанский народ по случаю отмечаемого 1 Августа Дня азербайджанского алфавита и азербайджанского языка. Как передает Day.Az, соответствующее видеопоздравление дипломат опубликовал на своей странице в соцсети.
Посол Великобритании поздравил азербайджанский народ с Днем азербайджанского языка - ВИДЕО
Посол Великобритании в Азербайджане Дункан Норман поздравил азербайджанский народ по случаю отмечаемого 1 Августа Дня азербайджанского алфавита и азербайджанского языка.
Как передает Day.Az, соответствующее видеопоздравление дипломат опубликовал на своей странице в соцсети.
"Азербайджанский язык - это ценное наследие, которое из поколения в поколение передает богатую историю, культуру и национальную идентичность вашего народа. Отмечая эту знаменательную дату, я уверен, что азербайджанский язык и литература продолжат оставаться источником вдохновения и для будущих поколений", - говорится в поздравлении.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре