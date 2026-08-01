https://news.day.az/society/1851491.html В Бильгя мужчина утонул в море В поселке Бильгя Сабунчинского района Баку ведутся поиски мужчины, который, предположительно, утонул в море. Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), информация о происшествии поступила на горячую линию "112".

В Бильгя мужчина утонул в море

Общество, 1 августа 2026 13:01 (UTC +04:00) 2 973
В Бильгя мужчина утонул в море

В поселке Бильгя Сабунчинского района Баку ведутся поиски мужчины, который, предположительно, утонул в море.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), информация о происшествии поступила на горячую линию "112". Согласно сообщению, инцидент произошел в неохраняемой зоне моря в районе, известном как "Дачник", примерно в двух километрах от ближайшей спасательной станции.

На место незамедлительно были направлены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В настоящее время продолжаются поиски в районе, где, предположительно, утонул Низами Керимов 2001 года рождения.

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Для внутренних грузоперевозок предложили упрощенный налог 5 ноября 13:11 (UTC+04), Экономика 1 258
Устанавливается новый порядок продажи подержанных автомобилей 5 ноября 13:10 (UTC+04), Экономика 1 339
Таксисты, оказывающие услуги через операторов, будут платить налог 5 ноября 13:09 (UTC+04), Общество 671
В Азербайджане будут повышены социальные пособия 5 ноября 13:08 (UTC+04), Общество 821
Выдача ветеринарного паспорта обойдется в 30 манатов 5 ноября 13:07 (UTC+04), Общество 577
Минимальный трудовой отпуск нельзя будет заменить деньгами 5 ноября 13:05 (UTC+04), Общество 649
PASHA Real Estate отметила важность анализа спроса перед запуском крупных проектов 5 ноября 13:03 (UTC+04), Экономика 1 306
Пособие по уходу за ребенком будут назначать по новым правилам 5 ноября 13:02 (UTC+04), Общество 652
Эрдоган посетит Азербайджан 5 ноября 13:00 (UTC+04), Политика 6 830
Выплаты зарплаты будут переведены в электронный формат 5 ноября 13:00 (UTC+04), Экономика 1 352
В Азербайджане введут почасовую оплату труда 5 ноября 12:54 (UTC+04), Общество 8 163
Азербайджанский шахматист завоевал "бронзу" молодежного чемпионата мира 5 ноября 12:53 (UTC+04), Спорт 617
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