В Бильгя мужчина утонул в море

В поселке Бильгя Сабунчинского района Баку ведутся поиски мужчины, который, предположительно, утонул в море.

Как сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), информация о происшествии поступила на горячую линию "112". Согласно сообщению, инцидент произошел в неохраняемой зоне моря в районе, известном как "Дачник", примерно в двух километрах от ближайшей спасательной станции.

На место незамедлительно были направлены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

В настоящее время продолжаются поиски в районе, где, предположительно, утонул Низами Керимов 2001 года рождения.