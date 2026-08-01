Азербайджан ввел безвизовый режим для граждан двух стран

Гражданам Боснии и Герцеговины и Республики Сингапур предоставлена возможность безвизового въезда в Азербайджан.

Как сообщили Day.Az в Государственной миграционной службе, в целях облегчения возможностей для путешествий граждан, укрепления сотрудничества между странами и стимулирования развития туризма, с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года для граждан Боснии и Герцеговины и Республики Сингапур, имеющих общегражданский паспорт, отменено визовое требование при поездках в Азербайджанскую Республику с туристическими целями.

Согласно информации, граждане указанных стран в течение данного периода смогут совершать безвизовые поездки в Азербайджан до трех раз и находиться в стране до 30 дней в ходе каждого визита.

Отмечается, что граждане Боснии и Герцеговины и Сингапура, желающие посетить страну с иными целями, отличными от туризма, или оставаться на более длительный срок, могут въезжать в Азербайджан после получения соответствующей визы согласно требованиям законодательства.

Государственная миграционная служба напомнила, что иностранцы, находящиеся на территории Азербайджана более 15 дней, должны быть зарегистрированы по месту пребывания в соответствии с требованиями Миграционного кодекса. При наличии оснований, предусмотренных законодательством, иностранцы могут обратиться для продления срока временного пребывания или получения разрешения на временное проживание через окна "Миграционные услуги", действующие в центрах "ASAN", либо через систему электронных услуг Государственной миграционной службы.