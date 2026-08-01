https://news.day.az/sport/1851482.html Сборная Азербайджана U18 сыграет с Великобританией Мужская сборная Азербайджана по баскетболу среди игроков до 18 лет сегодня проведет очередной матч в дивизионе B чемпионата Европы FIBA в хорватской Опатии. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, национальная команда встретится со сборной Великобритании в рамках борьбы за 13-16-е места. Игра начнется в 15:00 по бакинскому времени.
Сборная Азербайджана U18 сыграет с Великобританией
Мужская сборная Азербайджана по баскетболу среди игроков до 18 лет сегодня проведет очередной матч в дивизионе B чемпионата Европы FIBA в хорватской Опатии.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, национальная команда встретится со сборной Великобритании в рамках борьбы за 13-16-е места.
Игра начнется в 15:00 по бакинскому времени.
Ранее в матче за 9-16-е места сборная Азербайджана уступила Черногории со счетом 71:77.
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