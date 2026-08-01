Сборная Азербайджана U18 сыграет с Великобританией

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу среди игроков до 18 лет сегодня проведет очередной матч в дивизионе B чемпионата Европы FIBA в хорватской Опатии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, национальная команда встретится со сборной Великобритании в рамках борьбы за 13-16-е места.

Игра начнется в 15:00 по бакинскому времени.

Ранее в матче за 9-16-е места сборная Азербайджана уступила Черногории со счетом 71:77.