https://news.day.az/politics/1851300.html Саммит в Кыргызстане: Азербайджан и ЦА подтвердили партнерство - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой В городе Чолпон-Ата (Кыргызстан) прошел неформальный саммит глав государств "шестерки" - стран Центральной Азии и Азербайджана. Взаимодействие Азербайджана с государствами Центральной Азии в последние годы вышло далеко за рамки традиционного партнерства, основанного на исторической и культурной близости.

Саммит в Кыргызстане: Азербайджан и ЦА подтвердили партнерство - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой

Политика, 1 августа 2026 12:00 (UTC +04:00) 6 303
Саммит в Кыргызстане: Азербайджан и ЦА подтвердили партнерство

Автор: Лейла Таривердиева

В городе Чолпон-Ата (Кыргызстан) прошел неформальный саммит глав государств "шестерки" - стран Центральной Азии и Азербайджана.

Взаимодействие Азербайджана с государствами Центральной Азии в последние годы вышло далеко за рамки традиционного партнерства, основанного на исторической и культурной близости. Оно приобрело стратегический характер и стало важной составляющей новой архитектуры регионального сотрудничества. Став бесспорным лидером региона, Азербайджан заявил о себе в качестве серьезного игрока на евразийском пространстве.

Нынешний формат сотрудничества образовался недавно.

Еще три года назад лидеры ЦА предпочитали решать вопросы только в рамках своего региона. Консультативные встречи были своего рода закрытым клубом. Однако геополитические процессы последних лет создали ситуацию, при которой без Азербайджана уже невозможно было решить практически ни одного вопроса. ЦА было необходимо новое и более надежное окно в Европу, и открыть его для региона мог только Азербайджан. Хотя отношения Азербайджана со странами ЦА активно развиваются в рамках и тюркской интеграции, и двусторонних форматов уже давно, тот факт, что Баку был признан "своим" на таком уровне, говорит о многом.

Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии в городе Чолпон-Ата - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев принял участие в неформальной встрече глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии в городе Чолпон-Ата - ФОТО - ВИДЕО

То, что в регионе скоро появится новый формат, стало ясно, когда в сентябре 2023 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев был приглашен в Душанбе в качестве почетного гостя 5-й Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. В августе 2024 азербайджанский лидер был снова приглашен на встречу, но на этот раз не в качестве гостя, а в качестве участника. На той встрече в Астане родился формат "5+1".  В ноябре 2025 года, в ходе 7-й Консультативной встречи лидеров стран ЦА с участием Президента Ильхама Алиева, этот формат преобразовался в крепкую "шестерку". Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев назвал решение о присоединении Азербайджанской Республики к формату Консультативных встреч в качестве полноправного участника историческим событием и стратегическим шагом, полностью отвечающим интересам народов ЦА.

Переход от формата "5+1" к полноценной "шестерке" повысил устойчивость Среднего коридора, создал условия для формирования единого энергетического пространства, усилил инвестиционную привлекательность региона благодаря появлению более тесно интегрированного рынка, повысил субъектность самих государств ЦА в мировой политике.

Отношения со странами Центральной Азии являются одним из приоритетов внешней политики Азербайджана, заявил, выступая на саммите в Чолпан-Ата, Президент Ильхам Алиев. Он отметил, что с начала 2023 года по сегодняшний день посещал страны Центральной Азии в общей сложности 16 раз, а его коллеги из центральноазиатских государств совершили 26 визитов в Азербайджан. Эта статистика, считает азербайджанский лидер, лучше всего говорит о динамике и близости отношений, о том, что сегодня Центральная Азия и Азербайджан уже превратились в единый геополитический и геоэкономический регион. Президент заверил, что Азербайджан будет активным членом консультативного формата и будет наращивать сотрудничество со странами Центральной Азии.

Участию Азербайджана в формате придается большое значение, о чем говорили на саммите лидеры стран ЦА. В частности, Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что присоединение Азербайджана к формату в качестве полноправного члена вывело взаимодействие на качественно новый макрорегиональный уровень. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что превращение Азербайджана в полноправного участника консультативных встреч ознаменовало новый этап эволюции формата. Казахстанский лидер заявил, выступая на неформальной встрече, что Центральная Азия переживает самый успешный период в своей современной истории. И совместными усилиями, включая Азербайджан, создаются условия для еще большего углубления политического диалога, наращивания сотрудничества в сфере инвестиций, энергетики, промышленности, формирования единой транспортно-логистической системы.

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан будет наращивать сотрудничество со странами Центральной Азии

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан будет наращивать сотрудничество со странами Центральной Азии

Заметим, что такими походы были не всегда. Поэтому приглашение Президента Азербайджана в Душанбе в 2023 году показалось некоторым "внезапным". Ряд зарубежных экспертов и СМИ, анализируя это событие, пытался даже связывать его с "поиском поддержки против Армении". Но время все расставило на свои места. Отношения Азербайджана со странами Центральной Азии в последние годы активно развиваются и на сегодня могут послужить примером успешной интеграции между регионами. Этническое родство и культурные связи постепенно переросли в формат, скрепленный стратегическими союзническими отношениями, основанными на общности политических и экономических интересов.

Азербайджан уже не первый год проводит политику, нацеленную на продвижение в Центральную Азию. До того, как центральноазиатская политика Президента Ильхама Алиева перешла в активную фазу реализации, регион ЦА, можно сказать, варился в своем соку. Он был изолирован и ограничен в маневрах. Расширение границ регионального сотрудничества не было нужно крупным региональным игрокам. Например, Россия традиционно держала вопросы логистики, ресурсов и развития региона ориентированными только на себя, поэтому после начала войны в Украине и последовавших за этим геополитических перемен центральноазиатские республики оказались в незавидном положении. Внешними интересами объясняется и противодействие ЦА в прежние времена транскаспийской интеграции. Но времена меняются, и правильно сориентироваться в эпоху перемен своим партнерам в регионе помог именно Азербайджан.

Президент Ильхам Алиев провел огромную дипломатическую работу. Центральноазиатский вектор не появился в интересах Азербайджана "вдруг", это стратегическая линия во внешней политике, реализованная с присущей Президенту Ильхаму Алиеву прагматичностью. После Второй Карабахской войны международные позиции страны заметно усилились, ее геополитическое значение возросло, а роль в обеспечении энергетической безопасности стала еще более востребованной.

Интересы Азербайджана никогда не ограничивались лишь Южным Кавказом. Сегодня, перейдя в разряд стран средней силы, он распространяет их далеко на запад и на восток, участвуя в разрешении глобальных проблем и выстраивая новые стратегические маршруты. Странам ЦА необходим такой партнер, как Баку. Авторитет и уверенность Азербайджана помогают центральноазиатским республикам увереннее ориентироваться в изменившейся геополитической ситуации.

Значение формата Центральная Азия - Азербайджан будет только возрастать - РАСКЛАД от Марса Сариева

Значение формата Центральная Азия - Азербайджан будет только возрастать - РАСКЛАД от Марса Сариева

Сегодня все процессы протекают в правильном русле - в русле интересов Центральной Азии. Это очень богатый и перспективный регион, и для пяти государств очень важно не превратиться в чей-то сырьевой придаток. В условиях меняющегося мирового порядка растет значение собственных транспортных маршрутов, энергетической независимости и взаимной поддержки. Во всех трех ипостасях Азербайджан является незаменимым союзником для ЦА. Инициативы Баку помогли братским странам по ту сторону Каспия избавиться от последних сомнений и страхов и обратить внимание на открывающиеся для них прекрасные возможности.

Так что принятие Азербайджана в полноправные члены консультативного формата стран ЦА - это закономерное следствие тех изменений, которые произошли в регионе после Второй карабахской войны. Интеграция Азербайджана отвечает долгосрочным интересам всех государств Центральной Азии. Долгое время регион рассматривался преимущественно как объект интересов крупных держав. Сегодня государства региона все активнее демонстрируют способность самостоятельно формировать механизмы взаимодействия без оглядки на сторонние интересы. Полноценное участие Азербайджана в формате усилило именно эту тенденцию. Возникла новая площадка, где государства региона самостоятельно определяют приоритеты развития, координируют инфраструктурные проекты и вырабатывают общие подходы по ключевым вопросам международной повестки.

Одним словом, сформировалось новое геополитическое пространство, объединенное общей историей и культурой, общими политическими и экономическими интересами. В такой конфигурации Азербайджан уже не может оставаться лишь внешним партнером Центральной Азии. Он становится одним из ключевых участников региональной системы сотрудничества, связывающей Центральную Азию, Южный Кавказ и европейское направление. Совместное будущее Азербайджана и Центральной Азии - это не просто экономическая необходимость, а историческая закономерность.

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