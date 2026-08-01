https://news.day.az/world/1851494.html

Момент землетрясения в Неаполе - ВИДЕО

На видео момент землетрясения магнитудой 4.7 в Неаполе вчера вечером. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Причина столь сильной тряски при не самой большой магнитуде - то что эпицентр землетрясения находился на глубине менее 2 километров.