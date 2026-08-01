https://news.day.az/world/1851494.html Момент землетрясения в Неаполе - ВИДЕО На видео момент землетрясения магнитудой 4.7 в Неаполе вчера вечером. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Причина столь сильной тряски при не самой большой магнитуде - то что эпицентр землетрясения находился на глубине менее 2 километров.
Момент землетрясения в Неаполе - ВИДЕО
На видео момент землетрясения магнитудой 4.7 в Неаполе вчера вечером.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Причина столь сильной тряски при не самой большой магнитуде - то что эпицентр землетрясения находился на глубине менее 2 километров.
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