https://news.day.az/world/1851494.html Момент землетрясения в Неаполе - ВИДЕО На видео момент землетрясения магнитудой 4.7 в Неаполе вчера вечером. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Причина столь сильной тряски при не самой большой магнитуде - то что эпицентр землетрясения находился на глубине менее 2 километров.

Момент землетрясения в Неаполе - ВИДЕО

В мире, 1 августа 2026 15:17 (UTC +04:00) 792
Момент землетрясения в Неаполе

На видео момент землетрясения магнитудой 4.7 в Неаполе вчера вечером.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Причина столь сильной тряски при не самой большой магнитуде - то что эпицентр землетрясения находился на глубине менее 2 километров.

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