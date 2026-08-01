Семейство Рубика затевает очередную провокацию - ПОДРОБНОСТИ

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Жена армянского преступника Рубена Варданяна, отбывающего срок в Азербайджане, продолжает непонятную деятельность, прикрытую крышкой "гуманитарной дипломатии". Беспокойство Вероники Зонабенд за мужа вполне понятно, и это все, что можно понять в ее действиях.

Зонабенд сообщила армянским СМИ, что отправила повторное обращение омбудсмену Азербайджана Сабине Алиевой и зачем-то (видимо, чтобы лишний раз подставить) премьер-министру Армении Николу Пашиняну по поводу организации визита "международной женской гуманитарной делегации" в Баку. Она уже слала такое обращение ранее и, само собой, не получила ответа, потому что азербайджанская сторона не собирается поощрять манипуляции. А инициатива Зонабенд это чистой воды манипуляция.

Жена армянского преступника с самого начала выбрала ошибочную тактику, не важно, сама или по чьей-то подсказке. Попытка организовать, точнее, проплатить международное давление на Баку результатов не дала. Деньги ушли, а Рубик все равно сел за свои деяния. Теперь определенные круги, видимо, получающие неплохие гонорары от семейства за время всей этой возни, посоветовали Зонабенд зайти с другой стороны. Но эта идея еще более провальная. Жена Варданяна, вернее, ее советчики и хорошо оплачиваемые адвокаты полагают, что Баку согласится открыть двери для какой-то сомнительной "международной женской гуманитарной делегации"? Уже одно название инициативы вызывает подозрение. Провокация обставлена так, чтобы привлечь внимание международных организаций и при этом скрыть истинные намерения "делегаток" под желанием передать заключенным посылки от их семей. Черт побери, как трогательно-то, прям слеза пробилась от умиления. Так и представляется, как Рубик, Араик или Бако достают из пакетиков печеньки или цветастые семейные, пардон, трусы.

Можем заверить, что все это у преступников имеется, и ехать за тридевять земель с посылками "разрешенных вещей" нет никакой необходимости. Другое дело, если они собираются передать что-то неразрешенное и рассчитывают, что крикливые правозащитницы, которые, несомненно, будут сопровождать Зонабенд, прикроют это своими истериками.

Видимо, организаторы провокации держат азербайджанскую сторону за дураков, считая, что заявленные намерения будут приняты за чистую монету. Никакие гуманитарные делегации не имеют права вмешиваться во внутренние дела страны и в ее судебную власть.

Семейство Варданяна повело себя неразумно с самого начала. Деньги не решают все. Это было большое заблуждение папы-Рубика. Варданян-младший, прежде, чем развернуть истеричную кампанию в поддержку папаши-преступника и разбрасывать деньги на мошенников вроде Окампо, должен был посоветоваться с умными людьми. Папаша совершил преступные деяния на территории Азербайджана и должен был за них ответить. Нам нет дела до того, что с точки зрения армянства или купленных им кругов деяния Варданяна преступлениями не считаются. Если бы он совершил их на территории тех стран, парламенты которых принимают резолюции в его поддержку, это было бы их личным делом. Но в Азербайджане агрессивный сепаратизм, финансирование терроризма считаются серьезными преступлениями. Не надо было лезть в политику. А Веронике Зонабенд не надо было мужа в сепаратистское болото отпускать. Сидел, родимый, дома, зарабатывал себе миллионы. Но показалось мало - захотелось стать "царицею морскою". Теперь сидит по законам страны, которую прибыл разрушить.

Провокационная возня вокруг справедливо осужденных армянских преступников ничуть не способствует изменению их участи. Наоборот, бесконечные фейки и провокации, организующиеся в мировых медиа на деньги семейства Рубика, усложняют им возможности связываться с родней. Чего стоит одна только чушь о неких "переломах" и прочих "травмах", распространенная недавно так называемой представительницей интересов армянских сепаратистов в ЕСПЧ.

Да, Рубик-джан, конечно же, не думал, что все так закончится, но это его собственная проблема, а не наша. Сегодня его семейство тоже что-то там себе думает, снова не соотносясь с реалиями и рассчитывая на папины миллионы.

Одним словом, семейство Варданяна продолжает реализовывать неправильную тактику. Она была неправильной с самого начала. Никому в мире не удастся доказать, что лица, руководившие оккупацией, причастные к этническим чисткам и геноциду, проповедовавшие сепаратизм, финансировавшие незаконные вооруженные формирования, совершившие множество военных преступлений - невиновны. По законам Азербайджана они виновны. И это весь разговор.