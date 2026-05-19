Не с Нобелем, так с Гавелом: театр абсурда имени Варданяна

Автор: Лейла Таривердиева

Вот что доллар животворящий делает... Хотя, может, и не доллар, а евро. Доподлинно неизвестно, в какой валюте семейство Варданянов оплачивает услуги разнообразных правозащитников. Услуги этих товарищей, думается, стоят недешево. Вмешательство в дела других государств, распространение клеветы и поддержка преступников не могут стоить дешево.

Армянские СМИ сообщают, что группа неких известных правозащитников из разных стран мира в понедельник, 18 мая, выдвинула отбывающего наказание в Азербайджане Рубена Варданяна на Премию имени Вацлава Гавела в области прав человека 2026 года.

Авторы обращения утверждают, что Варданян внес "значительный вклад" в защиту прав человека в мире посредством премии "Аврора", самоотверженно отстаивал права армянских сепаратистов и террористов. И потому они твердо убеждены, что он достоин этой награды.

Некоторые пассажи направлены явно на выжимание слез умиления у членов оргкомитета премии, преступник представлен в них ангелоподобным существом, только и думающим о спасении мира и армянства, безгранично верящим в добро и так далее. И потому ему надо присудить премию, чтобы не разрушить его трогательную веру в вечность добра.

В сердцах авторов обращения по какой-то неведомой никому причине "глубоко отозвалось" решение Варданяна ехать в Карабах и поддержать сепаратистов. Почему это решение должно было отозваться в сердцах бурундийской правозащитницы, директора Фонда конголезских женщин, американского врача и езидского активиста, совершенно неясно. Только некоего, как утверждается, всемирно известного писателя, по фамилии Заноян можно понять - соплеменники как-никак.

Так вот, болящие сердцем деятели, называя Варданяна по-свойски просто Рубеном, расписывают жертвы, на которые он пошел ради - внимание! - "диалога, переговоров и поиска взаимопонимания в регионе, где разгорелся один из наиболее сложных и острых конфликтов в мире"...

Так вот для чего, оказывается, Варданян приехал в Ханкенди, а мы то, такие-сякие, не распознали сразу его добрых намерений.

Понятно, что американский врач и защитница прав конголезских женщин не могут знать, чем на самом деле занимался Рубен Варданян в зоне ответственности российских миротворцев. Эта деятельность была очень далека от поиска диалога и взаимопонимания. Российский миллиардер занимался пропагандой сепаратизма, агитировал армянское население не соглашаться на предложенную Баку реинтеграцию, а заодно вел политическую борьбу за власть в самопровозглашенном образовании, собирал митинги, искал сторонников. Тогдашнее руководство сепаратистского режима подавало признаки слабости, и Варданян был командирован в Ханкенди для того, чтобы не позволить сепаратизму в Карабахе скончаться мирно, не приходя в сознание. "Госминистр" подталкивал людей на продолжение противостояния.

Это все известные факты. Но группа поддержки Варданяна, разумеется, не делится ими с теми, кто подписывает такие обращения, явно не понимая, о чем вообще идет речь.

Думается, никто не удивится тому, что все подписавшие обращения лица в разное время получали варданяновскую премию "Аврора". Это обычная практика для данной "благотворительной инициативы". Лауреаты "Авроры" не получают деньги просто так. Они становятся заложниками варданяновского картеля. "Аврора" делает их обязанными в дальнейшем плясать под армянскую дудку. В большинстве это представители стран третьего мира, либо развивающихся стран, не имеющие представления о Южном Кавказе, а тем более о каком-то Карабахе. Армянство мобилизует лауреатов "Авроры" для реализации разного рода нечистоплотных задач, и они встают в строй по первому зову. В определенной мере их можно понять - кто платит, тот и заказывает музыку. 100 тысяч - деньги немалые.

Сейчас задача номер один - добиться освобождения спонсора премии Рубена Ваарданяна, и каждый лауреат должен внести в это дело свой вклад. Например, Пакистанская правозащитница Сейда Гулам Фатима, в 2016 году получившая варданяновскую премию, громогласно пообещала два года назад приехать в Баку и прорваться на суд по делу "благодетеля". Это заявление было сделано согласно инструкции, но в Баку она, конечно, не приехала.

Или же возьмем еще одного лауреата "Авроры", записавшегося в защитники Варданяна. Езидский писатель и правозащитник Мирза Диннайи оказался большим поклонником этого преступника, ездил в Карабах во время пребывания там Варданяна и отсыпал ему комплименты.

В этот раз инструкции получили бурундийская правозащитница Маргерит Баранкитс, американский врач и гуманитарный деятель Том Катена, конголезская правозащитница Джульен Лусенге и тот самый Мирза Диннайи. Все они получали премии "Аврора" и оказались, что называется, на крючке. Особняком стоит писатель, а по совместительству борец с торговлей людьми и консультант по мировой энергетике Ваган Заноян. Он, по-видимому, является дирижером и художественным руководителем данного "коллектива".

Премия имени последнего президента Чехословакии и первого президента Чехии Вацлава Гавела присуждается Парламентской ассамблеей Совета Европы в сотрудничестве с Библиотекой Вацлава Гавела и фондом "Хартия 77". Премия, учрежденная в 2013 году и, как указано в публикациях Совета Европы, "призвана отмечать выдающиеся усилия гражданского общества в области защиты прав человека в Европе и за ее пределами. Кандидаты должны существенно изменить ситуацию с правами человека определенной группы, сыграть важную роль в раскрытии крупномасштабных системных нарушений или успешно мобилизовать общественное мнение или международное сообщество в поддержку конкретного дела". Лауреаты премии объявляются ежегодно в сентябре на сессии ПАСЕ.

Присутствие в деле ПАСЕ, вероятно, очень привлекло организаторов нынешней акции в поддержку Варданяна. О напряженных отношениях ПА Совета Европы и Баку всем известно, и не исключено, что организаторы кампании рассчитывают воспользоваться протекцией Страсбурга.

Между тем, стоит напомнить, что это уже не первая попытка разукрасить образ армянского преступника, добиваясь для него международных премий в области мира и прав человека. В апреле 2024 года было направлено помпезное обращение о присуждении Рубену Варданяну Нобелевской премии мира. Эта новость поначалу казалась фейком и анекдотом, но вскоре выяснилось, что Варданян и Ко профинансировали кампанию, прикупив даже троих настоящих лауреатов Нобелевской премии.

Из той затеи ничего не получилось, потому что против номинирования мошенника выступил не только Азербайджан. Идея вручить премию мира подобному лицу вызвала широкий резонанс. Американское издание по международным отношениям The National Interest писало, что включение имени Рубена Варданяна в список номинантов подрывает престиж Нобелевской премии. И дело там было не в поддержке армянского сепаратизма, а в бизнес-махинациях Варданяна, получивших широкую огласку. Против номинации российского миллиардера выступила Украина. Армянский мошенник внесен в санкционную базу "Миротворец" как лицо, подлежащее "немедленному задержанию и передаче в правоохранительные органы Украины и стран НАТО" за деяния, совершенные против национальной безопасности этой страны, и прочие правонарушения. Представитель Transparency International говорил о Рубене Варданяне, что тот пытается выглядеть как благотворитель, а не как человек, который занимается выводом денег и партнерством с очень подозрительными, коррумпированными людьми, которые, как сейчас ясно, стоят у истоков войны в Украине.

Все эти аргументы против номинирования Варданяна остаются на повестке и сегодня. Махинации "Тройки диалог", отмывание денег и прочие "добрые дела" российского миллиардера не могут исчезнуть ни за какие взятки. Если для мира не играет роль его преступная деятельность в Азербайджане, закрывать глаза на скандалы вокруг его имени не удастся. Правда, есть один нюанс. В 2019 году, когда депутаты Европарламента требовали санкций против Варданяна за махинации, они выступали против российского мошенника. Теперь, отказавшись от российского гражданства, Варданян стал мошенником армянским. Это несколько меняет акценты в отношении к нему европейских структур, тем более, если вопрос решается в ПАСЕ.

Но не будем гадать. Запасемся попкорном и будет наблюдать, чем закончится этот водевиль.