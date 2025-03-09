Автор: Зульфугар Ибрагимов

Пакистанская правозащитница Сейда Гулам Фатима, в 2016 году получившая от Рубена Варданяна 100 тысяч долларов, легализованных под так называемую премию "Автора", собралась участвовать в суде по делу этого преступника. Для этого, как сообщают армянские СМИ со ссылкой друг на друга, она намерена приехать в Баку и принципиально вломиться на процесс.

"Легко осуждать несправедливость на расстоянии, но реальные перемены требуют действий. Именно поэтому я решила поехать в Баку, чтобы присутствовать на процессе Рубена Варданяна. Присоединяйтесь ко мне и выражайте солидарность любым доступным способом", - цитируют правозащитницу армянские медиа.

Отметим, что Фатима известна как борец за права рабочих в Пакистане, особенно на кирпичных заводах, где распространены эксплуатация и долговое рабство.

Прекрасно. Мы тоже против рабского труда. Но при чем здесь Варданян? С какого перепугу защитница рабочего класса вздумала вмешаться в судебный процесс в Азербайджане? Нет никаких сомнений, что о происходящем она знает исключительно от армянских спонсоров и совершенно не в курсе сути дела, как и об армяно-азербайджанских проблемах вообще. Неужели все дело в долларах?

Учредив одиозную премию, армянство в лице Варданяна и других мошенников организовало легальную покупку правозащитников по всему миру. Отбор ведется тщательно и с расчетом на то, какую пользу они могут принести армянскому делу в будущем. Но сами номинанты этого, конечно, не знают. Та же Фатима, получая от Варданяна 100 тысяч долларов, думала, что армянских мошенников сильно заботит судьба рабочих на кирпичных заводах и прочие проблемы пакистанцев. Хоть она и закончила университет в Пенджабе, это не говорит о наличии широких взглядов и познаний. Она, скорее всего, даже не в курсе, что ее родина не имеет дипотношений с Арменией по причине геноцидальной и агрессорской политики этой страны. Для нее Варданян - это тот, кто подарил ей сумму, которую она вряд ли видела когда-либо живьем.

Думается, представительница Пакистана была отобрана для этой премии не случайно. Разумеется не из-за кирпичных дел. Пакистанская правозащитница, имеющая проблемы с собственным правительством, это просто подарок небес. Примечательно, что на защиту Варданяна мобилизацию проводят чаще среди представителей мусульманского мира. Видимо, так надо для чистоты эксперимента. Например, прошлой осенью армянские СМИ тиражировали призывы иранского писателя и правозащитника Мирзы Диннайи. Этот деятель получил свою взятку от Варданяна в 2019 году и даже успел в благодарность съездить на оккупированные территории, чтобы стать "свидетелем большой работы, которая была направлена на помощь пострадавшему от войны народу. Рубен Варданян был там для того, чтобы помочь своему народу в нужде, в их борьбе за существование".

Сто тысяч долларов - это, знаете ли, не шутки. Кстати, плюс к взятке лауреату "Аврора" предусматривает также легализованную взятку международным организациям в размере 1 миллиона долларов. Так что повязаны все.

В отличие от нобелевских лауреатов, которых Нобелевский комитет не превращает в своих рабов, лауреаты "Авроры" как бы поступают на работу в армянскую контору и становятся обязанными выполнять различные задания. Иранский писатель свою зарплату уже частично отработал. Очередь за Сейдой Гулам Фатимой. В 2016 году ей подарили деньги, а никакой отдачи пока нет. Непорядок.