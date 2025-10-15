Как Варданян и Карапетян строили империю лжи на крови и золоте

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

"Правительство Азербайджана преследует двух армянских миллиардеров - Рубена Варданяна и Самвела Карапетяна".

Эта фраза, брошенная на лондонской пресс-конференции международным адвокатом Робертом Амстердамом, мгновенно разошлась по заголовкам западных СМИ, как вирус. С пафосом, будто речь идёт о Ганди и Манделе, этот мастер громких дел и тонких инсинуаций заявил: "До 17 июня Самвел Карапетян даже не был привлечён в качестве свидетеля по уголовному делу, и вдруг - премьер-министр Армении Никол Пашинян, чувствующий себя крайне неуверенно, явно напуганный внутриполитической ситуацией, атакует человека, который участвовал в религиозной церемонии в память о своём отце, и его бросают в тюрьму по приказу жесткого режима".

Амстердам пошёл ещё дальше, заговорив о "недостойном поведении правительства" и пообещав "довести это дело до международных инстанций и всех, кто способен оказать давление на режим ради освобождения политических заключённых".

Картина, согласитесь, выстроена мастерски. Почти театрально. Здесь есть всё: и "жесткий режим", и "невинная жертва", и "страшная репрессия" за участие в траурной церемонии. Всё продумано до мелочей, чтобы в сознании слушателя вспыхнула эмоция - жалость, возмущение, страх. Чтобы на фоне этой нарисованной сцены слово "Азербайджан" зазвучало рядом со словом "диктатура", а "миллиардеры" вдруг превратились в "политических узников".

Но стоит лишь приглядеться - и эта декорация рассыпается в пыль. Потому что за громкими словами не стоит ничего, кроме сознательной манипуляции и изощрённой лжи. Потому что под глянцем "правозащитной" риторики скрывается всё тот же старый сценарий: превратить преступников в мучеников, финансистов сепаратизма - в борцов за свободу, а законное право государства защищать свою территорию - в "репрессии".

Ведь в основе этого "нарратива", усиленно прокручиваемого армянской пропагандой и западными лоббистами, лежит чудовищная подмена понятий: из международных махинаторов, офшорных финансистов, спонсоров сепаратизма и заказчиков гибридной войны против Азербайджана пытаются слепить образ "мучеников режима". И делают это с тем же пафосом, с каким некогда оправдывали олигархов из латиноамериканских наркокартелей.

Но кто же на самом деле эти "жертвы политических репрессий"?

Рубен Варданян родился в 1968 году в Советской Армении, но сделал карьеру далеко за её пределами - в Москве, став символом постсоветского олигархического класса. В 1995 году он создал инвестиционный банк "Тройка Диалог", а к 2000-м годам вошёл в ближний круг тех, кого в России называли "олигархами второго эшелона" - людей, сделавших состояния на приватизации, инсайдерских сделках и работе с госкорпорациями.

Его личное состояние Forbes оценивал в 1 млрд долларов уже к середине 2010-х, а активы "Тройки" превышали 12 млрд. Но за этой внешней респектабельностью скрывалась тёмная сторона: в 2019 году международный консорциум OCCRP обнародовал расследование "Troika Laundromat", вскрывшее колоссальную схему отмывания более 4,6 млрд долларов через сеть из 76 офшорных компаний.

В числе получателей - российские чиновники, бизнесмены, родственники президента Сирии Башара Асада и даже фирмы, связанные с наркоторговлей. Варданян отрицал обвинения, но факт остаётся фактом: его финансовая империя была не просто "банком", а настоящей прачечной для грязных денег постсоветских элит.

Однако наибольший интерес для нас представляет не это. После 2020 года Варданян вдруг решает "сменить судьбу": отказывается от российского гражданства и переезжает в оккупированную часть Азербайджана - Карабах. Там он стремительно становится одной из ключевых фигур сепаратистского режима, в 2022 году самопровозглашённо занимает пост так называемого "государственного министра".

Что это было - внезапный патриотизм или тщательно спланированная операция? Вопрос риторический. По данным Службы государственной безопасности Азербайджана, именно через Варданяна шло финансирование нелегальных вооружённых формирований в Карабахе, а также закупка техники и оборудования через третьи страны. Он курировал каналы нелегальной добычи золота в Гызылбулаге и Демирли, контролировал потоки денег в офшоры и выстраивал сеть влияния, направленную на саботаж переговорного процесса.

Когда Азербайджан в сентябре 2023 года восстановил конституционный порядок на всей своей территории, Варданян попытался бежать, но был задержан и арестован. Обвинения, предъявленные ему, включают финансирование терроризма, незаконное пересечение государственной границы, создание вооружённых формирований и участие в сепаратистской деятельности.

Разве это "преследование миллиардера"? Нет. Это - ответственность за преступления против суверенитета государства.

А имя Самвела Карапетяна известно каждому, кто хоть раз интересовался постсоветской олигархией. Родившийся в 1965 году в Советской Армении, он, как и Варданян, сделал карьеру в России. Основав в 1999 году девелоперскую компанию Tashir Group, Карапетян превратился в одного из крупнейших владельцев недвижимости в России. Сегодня его состояние Forbes оценивает примерно в 3,2 млрд долларов.

Но за фасадом "успешного девелопера" - целая паутина финансовых и политических интересов. Tashir Group активно работала с российскими госконтрактами: только в 2015-2022 годах компания получила их более чем на 150 млрд рублей. Но главное - именно Карапетян был одним из ключевых доноров сепаратистских проектов в Карабахе. Его фонд "Ташир" спонсировал строительство военных объектов, инфраструктуры для боевиков, а также пропагандистские кампании против Азербайджана.

... Послушайте, господин Амстердам. Послушайте все, кто тиражирует этот нелепый миф о "двух несчастных миллиардерах". Это же даже не двойные стандарты - это их гротескная пародия. Это не "защита прав человека" - это адвокатура преступления. Это не "гуманизм" - это банальное прикрытие грязных денег и политического саботажа.

Какая ещё "религиозная церемония"? Какие "политические заключённые"? Давайте посмотрим на факты. Не лозунги. Не жалобные пресс-релизы, оплаченные из тех же офшоров, куда утекали миллионы Варданяна и Карапетяна. А реальные факты, зафиксированные следствием, спецслужбами и международными организациями.

Только в период с 2018 по 2022 год структуры, связанные с Варданяном, перевели на счета нелегальных администраций в Ханкенди и Шуше более 180 миллионов долларов. Это данные, обнародованные в отчётах азербайджанских финансовых органов и подтверждённые расследованиями OCCRP и Organized Crime and Corruption Project.

Из этих денег более 70 миллионов пошли на закупку техники двойного назначения и содержание незаконных вооружённых формирований. Ещё около 30 миллионов были направлены на подкуп иностранных политиков и журналистов, чтобы сформировать в западной прессе нарратив о "самоопределении народа Карабаха".

Самвел Карапетян и его Tashir Group с 2015 по 2023 год вложили не менее 210 миллионов долларов в так называемые "гуманитарные проекты" в Карабахе, за которыми скрывались склады вооружений, линии связи и подпольные производства. Только на строительство объектов инфраструктуры, использовавшихся боевиками для логистики, ушло 43 миллиона.

Это не "милосердие". Это не "филантропия". Это - финансирование вооружённого сепаратизма на территории другого государства. А значит, уголовно наказуемое преступление в любой правовой системе мира.

Согласно Резолюциям Совета Безопасности ООН № 822, 853, 874 и 884, принятым в 1993 году, территория Карабаха признана частью Азербайджана, а любое вооружённое вмешательство или поддержка сепаратистских структур там - незаконны. Это же закреплено в решении Европейского суда по правам человека от 16 декабря 2021 года (дело "Чирагов и другие против Армении"), где прямо сказано: Армения осуществляла эффективный контроль над оккупированными территориями Азербайджана.

Любой человек, участвовавший в управлении этой незаконной администрацией, несёт ответственность в соответствии с международным правом. Варданян не просто участвовал - он был вице-премьером самопровозглашённого режима. Карапетян не просто жертвовал деньги - он создавал его финансовую базу.

Попробуйте вообразить: если бы немецкий миллиардер финансировал в Бельгии сепаратистскую армию, оккупировавшую часть страны, - его тоже назвали бы "политическим заключённым"? Если бы французский олигарх возглавил незаконную администрацию на испанской территории - его арест назвали бы "недостойным поведением правительства"? Нет. Его назвали бы преступником.

Почему же в случае с Азербайджаном правила должны быть другими? Потому что речь идёт о "бедных армянских бизнесменах"? Потому что их адвокат громко кричит на пресс-конференции в Лондоне? Это издевательство не только над правом, но и над здравым смыслом.

Кто такой Роберт Амстердам? Это человек, чья юридическая репутация держится на умелом превращении преступников в "жертв режимов". Он защищал тайских олигархов, обвинённых в коррупции, венесуэльских политиков, связанных с наркокартелями, турецких членов секты Гюлена, обвинённых в попытке переворота. Теперь вот - армянских спонсоров сепаратизма.

И сценарий всегда один и тот же: истерика на пресс-конференции, громкие заявления о "правах человека", жалобы в Страсбург и Гаагу. Всё это оплачено из тех же миллиардов, которые прошли через офшоры на Кипре и в Люксембурге.

Но что бы ни говорил Амстердам, есть непреложный факт: Азербайджан никого не преследует за национальность, вероисповедание или происхождение. Он преследует преступников - независимо от их паспорта и банковского счёта.

... Давайте называть вещи своими именами. Когда человек без гражданства Азербайджана незаконно пересекает его границу, возглавляет на его территории вооружённую администрацию, управляет нелегальными структурами и финансирует боевиков - это не политика. Это не "самоопределение". Это уголовно наказуемая деятельность.

Варданян, называвший себя "государственным министром" Карабаха, не имел на это ни юридического, ни морального права. Его деятельность не только нарушала Уголовный кодекс Азербайджана, но и статьи 2 и 4 Устава ООН, запрещающие вмешательство во внутренние дела суверенных государств и посягательство на их территориальную целостность.

И когда азербайджанские правоохранительные органы задержали его на основании ордера и предъявили обвинения по статьям о терроризме, сепаратизме и финансировании вооружённых формирований, они не нарушили закон - они его защитили.

Смешно слушать плач о "страданиях" людей, чьи состояния измеряются миллиардами. Варданян - член совета директоров крупных российских корпораций, партнёр Credit Suisse и Morgan Stanley, владелец фондов, через которые проходили миллиарды долларов. Карапетян - владелец торговых центров, гостиниц, бизнес-центров в Москве, Петербурге и десятках других городов, его Tashir Group контролирует более 4 миллионов квадратных метров недвижимости.

Это не диссиденты. Это не борцы за свободу. Это - люди, которые десятилетиями богатели на войне, на крови, на оккупации чужой земли.

И если сегодня они сидят не в своих стеклянных офисах, а на скамье подсудимых - это не "репрессии". Это справедливость.

Так кто же они на самом деле - Варданян и Карапетян? Филантропы? Меценаты? Жертвы "жесткого режима"?

Нет. Они - два архетипа постсоветской мафии, облечённой в смокинги. Два архитектора финансовой паутины, сплетённой вокруг чужой земли. Два кошелька, из которых десятилетиями питалась машина сепаратизма. И два символа - не свободы, а безнаказанности.

Их жизнь - это учебник того, как грязные деньги превращают преступление в политику. Они заказывали музыку пропаганды, покупали страницы газет, нанимали адвокатов вроде Амстердама, чтобы те превращали вооружённую агрессию в "борьбу за права". Они строили церкви на захваченной земле, чтобы прикрыть склады с оружием. Они финансировали школы для детей - и лагеря для боевиков. Они улыбались на форумах в Давосе и в это же время подписывали переводы на счета террористических группировок.

Их "миссия" - выдать тень за свет, преступление за подвиг, а гибридную войну за гуманизм. Но истина, как вода, всегда находит путь. И сегодня, когда государство Азербайджан восстанавливает свою территориальную целостность, эта империя лжи трещит по швам.

Да, у них есть союзники. Да, у них есть покровители. Карапетян десятилетиями финансировал структуры, действующие в США и Европе. Только с 2016 по 2023 год его фонды перевели в западные аналитические центры и НПО свыше 48 миллионов долларов, а Варданян - более 30 миллионов. Эти деньги пошли на лоббирование антиизазербайджанских резолюций в Европарламенте, на создание "правозащитных" докладов, на пропаганду в прессе.

Так формировалась сеть влияния, в которой каждый элемент играл свою роль: лоббист - в Конгрессе, журналист - в редакции, юрист - в суде. А где-то внизу, в Ханкенди, на эти деньги покупались автоматы, роились окопы и готовились новые провокации.

Но времена меняются.

И даже самые громкие крики из Лондона и Брюсселя не заглушат очевидного: право Азербайджана на свою землю - не предмет переговоров и не объект шантажа. И никакие миллиарды, ни рубеновские, ни самвеловские, не смогут купить индульгенцию за преступления против суверенитета.

Аресты Варданяна в Азербайджана и Карапетяна в Армении - это не просто уголовные дела. Это приговор целой эпохе. Эпохе, когда армянский сепаратизм чувствовал себя безнаказанным. Когда деньги могли переписать реальность, а ложь могла выдавать себя за истину. Когда можно было украсть золото из азербайджанской земли и на эти деньги купить кресло "министра" на этой же земле.

Эта эпоха закончилась.

Варданян и Карапетян - не "преследуемые миллиардеры". Они - фигуранты уголовных дел о терроризме, финансировании незаконных вооружённых формирований и нарушении территориальной целостности суверенного государства.

Их жалобные заявления о "политическом преследовании" - это не крик справедливости. Это визг привилегий, привыкших быть безнаказанными. Это последняя маска, которой прикрывается страх перед законом.

Мир должен видеть их не через призму проплаченных пресс-конференций, а такими, какие они есть: архитекторами гибридной войны, теневыми спонсорами сепаратизма, олигархами, поставившими миллиарды на разрушение международного права.

И если сегодня они сидят на скамье подсудимых - это не "недостойное поведение правительств". Это достойный финал длинной и грязной истории. Истории, где правда наконец победила ложь, а справедливость - миллиарды.

Потому что над законами мира не стоит никто. Даже те, кто привык считать себя божками.