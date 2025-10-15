В Италии извлекли из-под воды артефакты бронзового века

В Италии завершился первый этап подводных раскопок на озере Меццано (регион Лацио), в ходе которого археологи задокументировали уникальное свайное поселение с артефактами бронзового века, скрытое под водой. Объект датируется периодом с 1700 по 1150 год до н. э.

Как передает Day.Az, о результатах исследования сообщает издание Labrujulaverde.

Исследования проводились Службой подводной археологии в сотрудничестве с междисциплинарной группой специалистов и при поддержке подводного подразделения карабинеров. В сложных условиях - при низкой видимости и температуре - удалось вручную вскрыть слои плотной глины и зафиксировать более 600 деревянных свай, составляющих около трети поселения.

Расположение свай на глубине от 2,5 до 10 метров позволяет судить о колебаниях уровня озера на протяжении веков и о масштабах древнего обитания. Археологи предполагают, что часть поселения строилась на деревянной платформе, периодически разрушавшейся, в том числе при пожарах.

Одним из важнейших результатов стал подъем более 25 бронзовых артефактов - фибул, топоров, наконечников копий, серпа, булавки и перфорированной уздечки с солярным символом. Все находки прекрасно сохранились благодаря анаэробной глине, препятствующей окислению. Обнаружены также бронзовые слитки - возможные следы местного производства.

Будущие кампании будут сосредоточены на изучении глубинных "колец" свайного массива и поиске связи между уровнями залегания находок и этапами освоения территории.