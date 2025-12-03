Представители Азербайджана - на международных мероприятиях по ветроэнергетике в Китае

Заместитель директора Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Рена Гумбатова и начальник финансового отдела Рагсана Пашаева принимают участие в 22-й Всемирной конференции по ветроэнергетике, которая проходит в Шаньтоу (КНР) с 3 по 5 декабря этого года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на госагентство.

В рамках конференции проводятся форумы, посвященные развитию и тенденциям мирового рынка ветроэнергетики, технологиям крупногабаритных ветровых турбин. В последующие дни конференции запланировано проведение форумов по вопросам применения искусственного интеллекта в ветроэнергетике и сотрудничества в области ветроэнергетики на Шелковом пути, а также проведение международного совместного рабочего семинара по архивированию истории мирового сектора ветроэнергетики.

Кроме того, запланированы встречи с представителями китайских компаний и Китайской ассоциации ветроэнергетики, а также посещение промышленного парка по производству оборудования для морской ветроэнергетики "4 в 1" для изучения новых технологий и управленческих практик в области ветроэнергетики.