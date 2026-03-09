Стало известно о новой модели дешевого MacBook

В 2027 году ожидается выход следующего поколения бюджетных ноутбуков MacBook Neo, который может получить сенсорный экран.

Как передает Day.Az, об этом сообщает MacRumors, ссылаясь на аналитика Мин-Чи Куо.

По информации аналитика, в условном MacBook Neo 2 может быть установлен сенсорный экран с технологией on-cell touch, когда сенсоры встроены прямо в структуру дисплея, а не размещаются в отдельном слое. Это позволяет уменьшить толщину экрана.

Кроме того, первый MacBook с сенсорным экраном Apple может появиться уже в этом году. Предполагается, что им станет обновлённая модель MacBook Pro с OLED-дисплеем и новым дизайном. После этого поддержка сенсорного управления может распространиться и на другие ноутбуки MacBook. Стоит отметить, что устройства конкурентов, таких как HP, Lenovo, Acer и ASUS, уже давно предлагают сенсорные экраны.

Характеристики второго поколения MacBook Neo еще не подтверждены, но по слухам, ноутбук может получить более мощный процессор следующего поколения, например, A19 Pro, а также расширенный объем оперативной памяти до 12 ГБ.

В начале марта Apple представила MacBook Neo - свой первый бюджетный ноутбук, стоимость которого составляет $599 (или $499 для студентов). Это доступное решение для студентов, в то время как на рынке доминируют такие бюджетные устройства, как Chromebook и ноутбуки с Windows.

MacBook Neo оснащен процессором Apple A18 Pro (тот же, что используется в iPhone 16 Pro), 13-дюймовым экраном, цветным корпусом, 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятором, обеспечивающим до 16 часов автономной работы.