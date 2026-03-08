Жуткое ДТП в Шамкире

В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az, инцидент был зафиксирован на территории района. Так, легковой автомобиль марки Nissan во время движения потерял управление и опрокинулся на обочину дороги.

В результате аварии пять человек получили травмы и были госпитализированы. На место происшествия были привлечены сотрудники полиции.

Позже стали известны личности пострадавших - У. Зейналова 1984 года рождения, Р. Нагиева 2005 года рождения, Р. Зейналов 1991 года рождения, Т. Зейналов 1984 года рождения и Р. Зейналов 2011 года рождения.

Отметим, что происшествие произошло в селе Деллер Джейир.

По факту проводится расследование.