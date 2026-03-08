https://news.day.az/society/1820853.html Жуткое ДТП в Шамкире - есть пострадавшие В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az, инцидент был зафиксирован на территории района. Так, легковой автомобиль марки Nissan во время движения потерял управление и опрокинулся на обочину дороги. В результате аварии пять человек получили травмы и были госпитализированы.
В Шамкире произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az, инцидент был зафиксирован на территории района. Так, легковой автомобиль марки Nissan во время движения потерял управление и опрокинулся на обочину дороги.
В результате аварии пять человек получили травмы и были госпитализированы. На место происшествия были привлечены сотрудники полиции.
Позже стали известны личности пострадавших - У. Зейналова 1984 года рождения, Р. Нагиева 2005 года рождения, Р. Зейналов 1991 года рождения, Т. Зейналов 1984 года рождения и Р. Зейналов 2011 года рождения.
Отметим, что происшествие произошло в селе Деллер Джейир.
По факту проводится расследование.
