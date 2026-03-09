Мальта выражает солидарность с Азербайджаном в связи с дроновой атакой на его территорию.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Мальты Ян Борг.

"Мы решительно осуждаем любые действия, угрожающие суверенитету и региональной стабильности, и вновь подчеркиваем необходимость сдержанности, диалога и полного соблюдения международного права", - написал он.

Напомним, что 5 марта Иран совершил атаку при помощи дронов на территорию Азербайджана.

Согласно данным минобороны Азербайджана, техническими средствами установлено, что вооруженные силы Ирана направили четыре беспилотника в сторону Нахчыванского региона Азербайджана для совершения атак. Один из них был выведен из строя подразделениями Азербайджанской армии, а остальные нацелились на гражданскую инфраструктуру, в том числе на здание средней школы во время учебных занятий. БПЛА, направленный на здание средней школы, к счастью, не достиг цели и, упав рядом со школой, взорвался.