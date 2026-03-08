В Иране заявили об ответном ударе по НПЗ в Израиле

Военные Ирана нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в израильском городе Хайфа.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

"В ответ на обстрел Тегеранского нефтеперерабатывающего завода, Хайфский нефтеперерабатывающий завод был поражен ракетами "Хайбер-Шакан", - говорится в сообщении.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.