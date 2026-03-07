В Москве произошло ДТП с участием автомобиля посольства Азербайджана.

Об этом сообщили Day.Az в посольстве Азербайджана в России.

"7 марта примерно в 17:00 при выезде на основную дорогу от торгового центра Columbus в Москве водитель другого автомобиля проигнорировал требования знака "Уступите дорогу" и, следуя по главной дороге, врезался сзади в автомобиль посольства с дипломатическими номерами", - сообщили в посольстве.

Было отмечено, что в результате удара автомобиль по инерции врезался в одну из дверей выхода станции метро "Пражская". Из-за небольшого расстояния между поворотом и выходом из метро машина врезалась в дверь.

"В результате происшествия никто не пострадал. Автомобилем управляла супруга дипломата", - добавили в посольстве.